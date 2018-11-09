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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:16
Vlad442 написав:
сейчас уже все хотят новострой с совершенно другим типом ремонта.
Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?
Тут Вы сами сбрасывали эврику с мебелью от помойки.
Вообще не понимаю радости жить сразу после сдачи дома. Даже если там соблюдаются нормы шума. Не дай бог заболеть или побыть с грудничком.
Уже промолчу про инфраструктуру района и строек рядом.
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Бывалый
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Додано: Суб 10 лис, 2018 15:19
Vlad442 написав:
Если под аренду, ванну.
Чому?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 10 лис, 2018 15:30
Бывалый написав:
Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?
Тут Вы сами сбрасывали эврику с мебелью от помойки.
Вот это пример. Лет 15-20 назад это считалось бы отличным ремонтом, сейчас Первый "рыдает". Только в этом примере - изменился размер плитки, картинки-фризы вышли из моды, как и обои в цветочек.
С плиткой и обоями ничего за 20 лет не случилось, а товарный вид уже не тот.
Козак-характерник написав:
Чому?
Потому что есть часть арендаторов, которые любят полежать в ванной.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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