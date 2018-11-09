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Додано: Суб 10 лис, 2018 15:19
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вот это пример. Лет 15-20 назад это считалось бы отличным ремонтом, сейчас Первый "рыдает". Только в этом примере - изменился размер плитки, картинки-фризы вышли из моды, как и обои в цветочек.
С плиткой и обоями ничего за 20 лет не случилось, а товарный вид уже не тот.
Потому что есть часть арендаторов, которые любят полежать в ванной.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30
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