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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1180118111821183

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:19

  Vlad442 написав: Если под аренду, ванну.

Чому?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Бывалый написав:Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?
Тут Вы сами сбрасывали эврику с мебелью от помойки.

Вот это пример. Лет 15-20 назад это считалось бы отличным ремонтом, сейчас Первый "рыдает". Только в этом примере - изменился размер плитки, картинки-фризы вышли из моды, как и обои в цветочек.
С плиткой и обоями ничего за 20 лет не случилось, а товарный вид уже не тот.
  Козак-характерник написав:Чому?

Потому что есть часть арендаторов, которые любят полежать в ванной.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30

  Козак-характерник написав:
  Vlad442 написав: Если под аренду, ванну.

Чому?

Если аренда не пойдет, капусту можно квасить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:53

  UA написав:
  Козак-характерник написав:
  Vlad442 написав: Если под аренду, ванну.

Чому?

Если аренда не пойдет, капусту можно квасить.

мож лучше брагу? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

За сколько можно сдать двушку напротив рынка Юнность с бытовой техникой и мебелью?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

varlo написав:За сколько можно сдать двушку напротив рынка Юнность с бытовой техникой и мебелью?
Мало исходных данных...) добавьте сюда проект дома, этаж, метраж... состояние мебели и прочее.. но навскидку - 7 500 - 8 000 грн....

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InterForever
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, хочу отметить, что в последнее время на рынке арендных квартир наблюдается существенный разброс в цене... то есть примерно одни и те же равноценные варианты (район, метраж, состояние, комплектация и т.п.) могут существенно отличаться по стоимости аренды, что осложняет жизнь всем - и арендодателям, и арендаторам... видимо те, кто впервые выходит со своими предложениями для аренды, не познав всех прелестей косметических и прочих работ стремятся к нижней границе диапазона, опытные, не однократно посещающие эпицентры/мерлены и знающие, что и как - дешевить уже не хотят.. :)
InterForever
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09

  InterForever написав:
varlo написав:За сколько можно сдать двушку напротив рынка Юнность с бытовой техникой и мебелью?
Мало исходных данных...) добавьте сюда проект дома, этаж, метраж... состояние мебели и прочее.. но навскидку - 7 500 - 8 000 грн....

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4/9 этажей, 46 м2, балкон и лоджия, состояние мебели хорошее
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
балкон и лоджия застеклены и обшиты
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:12

varlo ну на мой взгляд, да, примерно 8 000 грн.
но я всегда предпочитаю мониторить на ОЛХ: там и фото, и цены, и параметры похожие...
InterForever
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  InterForever написав:опытные, не однократно посещающие эпицентры/мерлены и знающие, что и как

только у меня это фраза вызвала временный ступор? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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