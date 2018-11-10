Чому?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:19
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вот это пример. Лет 15-20 назад это считалось бы отличным ремонтом, сейчас Первый "рыдает". Только в этом примере - изменился размер плитки, картинки-фризы вышли из моды, как и обои в цветочек.
С плиткой и обоями ничего за 20 лет не случилось, а товарный вид уже не тот.
Потому что есть часть арендаторов, которые любят полежать в ванной.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:30
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:53
мож лучше брагу?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 10 лис, 2018 19:54
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
За сколько можно сдать двушку напротив рынка Юнность с бытовой техникой и мебелью?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:26
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Мало исходных данных...) добавьте сюда проект дома, этаж, метраж... состояние мебели и прочее.. но навскидку - 7 500 - 8 000 грн....
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Кстати, хочу отметить, что в последнее время на рынке арендных квартир наблюдается существенный разброс в цене... то есть примерно одни и те же равноценные варианты (район, метраж, состояние, комплектация и т.п.) могут существенно отличаться по стоимости аренды, что осложняет жизнь всем - и арендодателям, и арендаторам... видимо те, кто впервые выходит со своими предложениями для аренды, не познав всех прелестей косметических и прочих работ стремятся к нижней границе диапазона, опытные, не однократно посещающие эпицентры/мерлены и знающие, что и как - дешевить уже не хотят..
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:09
4/9 этажей, 46 м2, балкон и лоджия, состояние мебели хорошее
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
балкон и лоджия застеклены и обшиты
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:12
varlo ну на мой взгляд, да, примерно 8 000 грн.
но я всегда предпочитаю мониторить на ОЛХ: там и фото, и цены, и параметры похожие...
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
только у меня это фраза вызвала временный ступор?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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