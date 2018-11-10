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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:10
varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:24
UA написав: Козак-характерник написав: Vlad442 написав:
Если под аренду, ванну.
Чому?
Если аренда не пойдет, капусту можно квасить.
В армии такое было .
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Vadim V
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:27
Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
То ты занадто , за всё не дадут
п.с.как правило месячная стоимость аренды
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 10 лис, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:30
Vadim V написав: Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
То ты занадто , за всё не дадут
.. то як в таких випадках бути?
- все ж то " нажито непосільним трудом"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:33
Долярчик
То ваші(наші) проблеми.
Можеш застраховать майно в страховой кампании ,но узнав тариф врядли захочеться....
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Vadim V
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