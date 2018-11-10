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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:10
varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:24
UA написав: Козак-характерник написав: Vlad442 написав:
Если под аренду, ванну.
Чому?
Если аренда не пойдет, капусту можно квасить.
В армии такое было .
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Vadim V
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:27
Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
То ты занадто , за всё не дадут
п.с.как правило месячная стоимость аренды
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 10 лис, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:30
Vadim V написав: Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
То ты занадто , за всё не дадут
.. то як в таких випадках бути?
- все ж то " нажито непосільним трудом"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:33
Долярчик
То ваші(наші) проблеми.
Можеш застраховать майно в страховой кампании ,но узнав тариф врядли захочеться....
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Vadim V
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Додано: Нед 11 лис, 2018 00:24
InterForever написав:
Кстати, хочу отметить, что в последнее время на рынке арендных квартир наблюдается существенный разброс в цене... то есть примерно одни и те же равноценные варианты (район, метраж, состояние, комплектация и т.п.) могут существенно отличаться по стоимости аренды, что осложняет жизнь всем - и арендодателям, и арендаторам... видимо те, кто впервые выходит со своими предложениями для аренды, не познав всех прелестей косметических и прочих работ стремятся к нижней границе диапазона, опытные, не однократно посещающие эпицентры/мерлены и знающие, что и как - дешевить уже не хотят..
Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.
Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 лис, 2018 00:28
Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
А теперь посчитайте как бу, в полцены. Тогда задаток и арендная плата за первый месяц делают аферу невыгодной. Легче попробовать вынести квартиру посуточно. Там вложения, чтобы получить ключи, на порядок меньше.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 лис, 2018 07:44
Vlad442 написав:
Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.
Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.
ну вот видите, мы с Вами уже насчитали возможные +/- 2 000 грн. А в эконом-сегменте это - 20%/25% от стоимости аренды...
вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой? речь не идет о первых этажах в новостроях с метражами от 80 м2 и более, а, например, о продаже своей жилой и покупкой первых этажей в коммерчески привлекательных местах с последующим переводом в нежилую и дальнейшую сдачу под аптеки, конторы, стоматологии etc? сейчас переоформление не стоит таких неадекватных денег, как раньше, делается это все намного быстрее и проще, но такой объект, сразу, в 1.5-2 раза прибавляет в цене, да и отдача ежемесячная от него совсем другая...
ну не могу я смириться с ценами на аренду жилой недвижимости...
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InterForever
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