Додано: Нед 11 лис, 2018 07:44

Vlad442 написав: Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.

Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно. Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.

ну вот видите, мы с Вами уже насчитали возможные +/- 2 000 грн. А в эконом-сегменте это - 20%/25% от стоимости аренды...вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой? речь не идет о первых этажах в новостроях с метражами от 80 м2 и более, а, например, о продаже своей жилой и покупкой первых этажей в коммерчески привлекательных местах с последующим переводом в нежилую и дальнейшую сдачу под аптеки, конторы, стоматологии etc? сейчас переоформление не стоит таких неадекватных денег, как раньше, делается это все намного быстрее и проще, но такой объект, сразу, в 1.5-2 раза прибавляет в цене, да и отдача ежемесячная от него совсем другая...ну не могу я смириться с ценами на аренду жилой недвижимости...