|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:10
varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5221
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:24
UA написав: Козак-характерник написав: Vlad442 написав:
Если под аренду, ванну.
Чому?
Если аренда не пойдет, капусту можно квасить.
В армии такое было .
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:27
Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
То ты занадто , за всё не дадут
п.с.как правило месячная стоимость аренды
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 10 лис, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:30
Vadim V написав: Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
То ты занадто , за всё не дадут
.. то як в таких випадках бути?
- все ж то " нажито непосільним трудом"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5221
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:33
Долярчик
То ваші(наші) проблеми.
Можеш застраховать майно в страховой кампании ,но узнав тариф врядли захочеться....
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:24
InterForever написав:
Кстати, хочу отметить, что в последнее время на рынке арендных квартир наблюдается существенный разброс в цене... то есть примерно одни и те же равноценные варианты (район, метраж, состояние, комплектация и т.п.) могут существенно отличаться по стоимости аренды, что осложняет жизнь всем - и арендодателям, и арендаторам... видимо те, кто впервые выходит со своими предложениями для аренды, не познав всех прелестей косметических и прочих работ стремятся к нижней границе диапазона, опытные, не однократно посещающие эпицентры/мерлены и знающие, что и как - дешевить уже не хотят..
Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.
Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.
В игноре всего одна обезьяна.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 719 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 00:28
Долярчик написав: varlo написав:
есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх
:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно
беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
А теперь посчитайте как бу, в полцены. Тогда задаток и арендная плата за первый месяц делают аферу невыгодной. Легче попробовать вынести квартиру посуточно. Там вложения, чтобы получить ключи, на порядок меньше.
В игноре всего одна обезьяна.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 719 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 07:44
Vlad442 написав:
Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.
Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.
ну вот видите, мы с Вами уже насчитали возможные +/- 2 000 грн. А в эконом-сегменте это - 20%/25% от стоимости аренды...
вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой? речь не идет о первых этажах в новостроях с метражами от 80 м2 и более, а, например, о продаже своей жилой и покупкой первых этажей в коммерчески привлекательных местах с последующим переводом в нежилую и дальнейшую сдачу под аптеки, конторы, стоматологии etc? сейчас переоформление не стоит таких неадекватных денег, как раньше, делается это все намного быстрее и проще, но такой объект, сразу, в 1.5-2 раза прибавляет в цене, да и отдача ежемесячная от него совсем другая...
ну не могу я смириться с ценами на аренду жилой недвижимости...
-
InterForever
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 24.11.08
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:46
InterForever написав: Vlad442 написав:
Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.
Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.
ну вот видите, мы с Вами уже насчитали возможные +/- 2 000 грн. А в эконом-сегменте это - 20%/25% от стоимости аренды...
вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой? речь не идет о первых этажах в новостроях с метражами от 80 м2 и более, а, например, о продаже своей жилой и покупкой первых этажей в коммерчески привлекательных местах с последующим переводом в нежилую и дальнейшую сдачу под аптеки, конторы, стоматологии etc? сейчас переоформление не стоит таких неадекватных денег, как раньше, делается это все намного быстрее и проще, но такой объект, сразу, в 1.5-2 раза прибавляет в цене, да и отдача ежемесячная от него совсем другая...
ну не могу я смириться с ценами на аренду жилой недвижимости...
Так там и налоги сразу другие пойдут. А вчёрную сдавать потихому(как бабкину сталинку, пусть и с ремонтом, пусть и рядом с Мариинкой почти, но за большииие деньги) врядли выйдет.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1162
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:57
барабашов написав:
Так там и налоги сразу другие пойдут. А вчёрную сдавать потихому(как бабкину сталинку, пусть и с ремонтом, пусть и рядом с Мариинкой почти, но за большииие деньги) врядли выйдет.[/quote]
про бабкину сталинку, надо так понимать, был "тест" на вновь прибывших, да?..
смею Вам заметить, что для того, чтобы сдавать бабкину сталинку (или хрущевку), необходимо еще пережить своих родителей (дай Бог им 100 лет жизни), которые тоже, в свою очередь, не прочь на этом получить прибавку к своей скудной пенсии...
то есть цепочка именно такая... а Вы - прыгаете через поколение!..
)
-
InterForever
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 24.11.08
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|