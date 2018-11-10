Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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varlo написав:есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита
.. питання для усіх: - от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно беруть за один місяць "зверху"! - чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?
А теперь посчитайте как бу, в полцены. Тогда задаток и арендная плата за первый месяц делают аферу невыгодной. Легче попробовать вынести квартиру посуточно. Там вложения, чтобы получить ключи, на порядок меньше.
1) - то під оренду завжди купляють б/у, навіть, якщо це новобуд і перша здача? 2) - от справді, як вберігають себе від ризику ті, які здають подобово?
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На самом деле этим бизнесом: покупка первых этажей и дальнейшая сдача в аренду или перепродажей занимается определенное количество субъектов. Причем это как просто физ. лица так и фирмы. Вот пример http://www.kvartirka.net.ua/ Так что первый этаж предлагать.