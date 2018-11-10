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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1182118311841185

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 188
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:07

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
  varlo написав:есть бойлер на 80 л, стиральная машина LG, телевизор, СВЧ, плита

.. питання для усіх:
- от вищеперечислене, явно потягне мінімум на дві оренди, а то, сміло й на три!(ще можна додати змішувачі і люстри) - а завдаток, переважно беруть за один місяць "зверху"!
- чи в таких випадках, беруть завдаток, який приблизно = всій тій побут.техніці?

А теперь посчитайте как бу, в полцены. Тогда задаток и арендная плата за первый месяц делают аферу невыгодной. Легче попробовать вынести квартиру посуточно. Там вложения, чтобы получить ключи, на порядок меньше.

1) - то під оренду завжди купляють б/у, навіть, якщо це новобуд і перша здача?
2) - от справді, як вберігають себе від ризику ті, які здають подобово? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:23

На самом деле этим бизнесом: покупка первых этажей и дальнейшая сдача в аренду или перепродажей занимается определенное количество субъектов. Причем это как просто физ. лица так и фирмы.
Вот пример
http://www.kvartirka.net.ua/
Так что первый этаж предлагать. 8)
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:57

  Vadim V написав:Долярчик То ваші(наші) проблеми.
Можеш застраховать майно в страховой кампании ,но узнав тариф врядли захочеться.... :mrgreen:

Дело не в тарифе.
Серьезные страховые компании не страхуют от действий арендатора.
Слишком уж часто случаются эксцессы.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 10:04

  Долярчик написав:як вберігають себе від ризику ті, які здають подобово? :shock:

1.Ставят в церкви свечку после каждой сдачи.
2. Сдают откровенный хлам. Если кто не в курсе - большинство фото, в объявах на посуточную аренду, не соответствуют реальности.
3. Что то приличное, сдается только проверенным годами клиентам.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 10:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  InterForever написав:вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой?

Жилая это тихий спокойный пенсионный фонд. Коммерческая больше бизнес. Как в любом бизнесе, нужно в этом разбираться.
  Долярчик написав:1) - то під оренду завжди купляють б/у, навіть, якщо це новобуд і перша здача?
2) - от справді, як вберігають себе від ризику ті, які здають подобово?

Купить 1000 гривен, а продать даже в состоянии нового 700. Магазины, чтобы продать тебе за 1000, держат продавцов, торговые залы, интернет площадки, вкладываются в рекламу.

Посуточники закладывают риски в цену. Не каждый второй мошенник. Человек оставляет копии документов. Иметь готовое УД за 500 долларов, если все сбывать быстро как хорошо поюзанное бу? Те, кто на это готов, больше времени проводят на зоне.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:а продать даже в состоянии нового

... та то Я чудово розумію, що продати нове, навіть, за пів ціни, комусь "на ліво" дууууже важко!
- питання трохи в іншому: новобуд, свіженький ремонт, перша здача.... і фарширувати таку "лялю" всім б/у-шним?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик написав:
  Vlad442 написав:а продать даже в состоянии нового

... та то Я чудово розумію, що продати нове, навіть, за пів ціни, комусь "на ліво" дууууже важко!
- питання трохи в іншому: новобуд, свіженький ремонт, перша здача.... і фарширувати таку "лялю" всім б/у-шним?!
Ви геть не розумієте прочитаного? Ніхто не каже фарбувати всім б/у.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:- питання трохи в іншому: новобуд, свіженький ремонт, перша здача.... і фарширувати таку "лялю" всім б/у-шним?!

Вы не поняли. Изначально вопрос был, что залог не покрывает стоимость техники. Я вам написал, что нужно считать залог плюс плата за первый месяц, во-вторых, что для вас оно стоит 1000, а мошенник на руки получит 500-700. Таким образом залог и плата за первый месяц покрывают стоимость техники и делают кражу невыгодной.

По поводу бу в новострой. Через полгода все то, что вы заботливо накупили новое, станет бу. Эффект первой сдачи не полностью компенсирует потери, поэтому самое лучшее это купить изначально бу в хорошем состоянии в полцены. Если есть время этим заниматься, потому что такое разбирают в течении часов, нужно самому ехать, смотреть, организовывать машину, грузить-выгружать. Мне проще купить новое с доставкой.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:29

  Бывалый написав:На самом деле этим бизнесом: покупка первых этажей и дальнейшая сдача в аренду или перепродажей занимается определенное количество субъектов. Причем это как просто физ. лица так и фирмы.
Вот пример
http://www.kvartirka.net.ua/
Так что первый этаж предлагать. 8)


Намекаете на то, что этим бизнесом занимаются дети, родственники и друзья тех, кто сидит в разрешительных структурах и дает разрешения на перевод в нежилой и переустройство входной группы?.. то есть с улицы - не зайдешь, только через их приближенный фирмы, которые они же и держат? очень сомневаюсь, что их интересует такая рентабельность: эти деятели мыслят глобально!.. 150-200% прибыли - это их конек!.. а вложения, со сроком окупаемости 5-7 лет, а то и больше - у них такого горизонта планирования нет, им сегодня урвать нужно...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:37

  Vlad442 написав:
  InterForever написав:вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой?

Жилая это тихий спокойный пенсионный фонд. Коммерческая больше бизнес. Как в любом бизнесе, нужно в этом разбираться.[/quote]

Ой, я бы не говорил что квартиры в аренду - это тихий пенсионный фонд... сегодня ты - активный, жизнерадостный, трудоспособный, востребованный, но завтра - все может мгновенно измениться... то есть пенсия может наступить гораздо раньше запланированного тобой или государством срока... это во-первых.. а во-вторых - да, коммерческая - это бизнес, и лично я предпочитаю такой любому другому...
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