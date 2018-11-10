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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1183118411851186

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 188
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:57

  InterForever написав:
Намекаете на то, что этим бизнесом занимаются дети, родственники и друзья тех, кто сидит в разрешительных структурах и дает разрешения на перевод в нежилой и переустройство входной группы?.. то есть с улицы - не зайдешь, только через их приближенный фирмы, которые они же и держат? очень сомневаюсь, что их интересует такая рентабельность: эти деятели мыслят глобально!.. 150-200% прибыли - это их конек!.. а вложения, со сроком окупаемости 5-7 лет, а то и больше - у них такого горизонта планирования нет, им сегодня урвать нужно...



Нет я ни на что не намекаю. Просто сказал что такой бизнес есть. Перевод в нежилой насколько я слышал сейчас существенно упростили.
В идеале конечно наладить контакт с потенциальным продавцом, который и не догадывается что обладает прэлестью. Объяснить что он может переехать из своей квартиру в лучшую или такую же и получить деньгами+.
Но первый этаж часто может нести сюрпризы. У знакомой в подвале сдохла кошка и потом как полезли блохи в квартиру. Зачастую гнилые коммуникации под полами или в подвалах.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:09

... ну, з тваринами - то так, а от з дитиною?

... і ще питання:
- от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору?
- хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?
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Долярчик
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