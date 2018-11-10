RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1183118411851186

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 188
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:57

  InterForever написав:
Намекаете на то, что этим бизнесом занимаются дети, родственники и друзья тех, кто сидит в разрешительных структурах и дает разрешения на перевод в нежилой и переустройство входной группы?.. то есть с улицы - не зайдешь, только через их приближенный фирмы, которые они же и держат? очень сомневаюсь, что их интересует такая рентабельность: эти деятели мыслят глобально!.. 150-200% прибыли - это их конек!.. а вложения, со сроком окупаемости 5-7 лет, а то и больше - у них такого горизонта планирования нет, им сегодня урвать нужно...



Нет я ни на что не намекаю. Просто сказал что такой бизнес есть. Перевод в нежилой насколько я слышал сейчас существенно упростили.
В идеале конечно наладить контакт с потенциальным продавцом, который и не догадывается что обладает прэлестью. Объяснить что он может переехать из своей квартиру в лучшую или такую же и получить деньгами+.
Но первый этаж часто может нести сюрпризы. У знакомой в подвале сдохла кошка и потом как полезли блохи в квартиру. Зачастую гнилые коммуникации под полами или в подвалах.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 10.09.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:09

... ну, з тваринами - то так, а от з дитиною?

... і ще питання:
- от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору?
- хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 19.10.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:07

  Vlad442 написав:По поводу бу в новострой. Через полгода все то, что вы заботливо накупили новое, станет бу. Эффект первой сдачи не полностью компенсирует потери, поэтому самое лучшее это купить изначально бу в хорошем состоянии в полцены. Если есть время этим заниматься, потому что такое разбирают в течении часов, нужно самому ехать, смотреть, организовывать машину, грузить-выгружать. Мне проще купить новое с доставкой.

Где вы видели хорошее за пол цены?
Новое на Розетке часто дешевле БУ на ОЛХ.
Восстановленная БУ техника "Из Европы" ещё та лотерея.
Раз попробовал - убил полдня.
На складе продавца работает, на квартире нет.
Хорошо что сразу проявилось.
UA
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 19.07.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:17

  Долярчик написав:... і ще питання:
- от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору?
- хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?

Вы еще в своей квартире не сделали ремонт и не начали жить отдельно от тёщи, а уже забиваете голову проблемами аренды.

Дойдет дело до сдачи квартиры - посчитаете затраты на ремонт, технику и мебель, а потом 100 раз подумаете кому и за сколько предоставить право жить в Ваших хоромах.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 05.01.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:23

  l66 написав:
  Долярчик написав:... і ще питання:
- от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору?
- хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?

Вы еще в своей квартире не сделали ремонт и не начали жить отдельно от тёщи, а уже забиваете голову проблемами аренды.

Дойдет дело до сдачи квартиры - посчитаете затраты на ремонт, технику и мебель, а потом 100 раз подумаете кому и за сколько предоставить право жить в Ваших хоромах.

А мож долярчик прикипел к тещиным каклетам и уже подумывает прелесть отправить на гешефт, профит... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9924
З нами з: 05.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:28

  l66 написав:
  Долярчик написав:... і ще питання:
- от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору?
- хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?

Вы еще в своей квартире не сделали ремонт и не начали жить отдельно от тёщи, а уже забиваете голову проблемами аренды.

Дойдет дело до сдачи квартиры - посчитаете затраты на ремонт, технику и мебель, а потом 100 раз подумаете кому и за сколько предоставить право жить в Ваших хоромах.

... так Я хочу бути наперд інформаційно-обізнаним! :D
... а так, то справді, мені в найближчих два-три роки "лендлордство" не світить :D ..... ну, хіба б псіханув і взяв би іпотеку :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 19.10.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:45

  InterForever написав:
  Vlad442 написав:Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель.
Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.


ну вот видите, мы с Вами уже насчитали возможные +/- 2 000 грн. А в эконом-сегменте это - 20%/25% от стоимости аренды...

вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой? речь не идет о первых этажах в новостроях с метражами от 80 м2 и более, а, например, о продаже своей жилой и покупкой первых этажей в коммерчески привлекательных местах с последующим переводом в нежилую и дальнейшую сдачу под аптеки, конторы, стоматологии etc? сейчас переоформление не стоит таких неадекватных денег, как раньше, делается это все намного быстрее и проще, но такой объект, сразу, в 1.5-2 раза прибавляет в цене, да и отдача ежемесячная от него совсем другая...
ну не могу я смириться с ценами на аренду жилой недвижимости... :)


Не знаю как из жилой в нежилую, но наоборот стоит от 2-х куе (и это очень дешево, кроме одного места остальные мне называли ценник - от 4-х).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7958
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3251 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:07

  UA написав:
  Vlad442 написав:По поводу бу в новострой. Через полгода все то, что вы заботливо накупили новое, станет бу. Эффект первой сдачи не полностью компенсирует потери, поэтому самое лучшее это купить изначально бу в хорошем состоянии в полцены. Если есть время этим заниматься, потому что такое разбирают в течении часов, нужно самому ехать, смотреть, организовывать машину, грузить-выгружать. Мне проще купить новое с доставкой.

Где вы видели хорошее за пол цены?
Новое на Розетке часто дешевле БУ на ОЛХ.
Восстановленная БУ техника "Из Европы" ещё та лотерея.
Раз попробовал - убил полдня.
На складе продавца работает, на квартире нет.
Хорошо что сразу проявилось.

Ответ выделил.
Или разбирают, или продавцы офиевают от количества звонков и снимают с продажи.
Полцены это больше оборот речи. 50-70%, но это если есть свободное время.
Бу из Европы не беру, потому что знаю наших людей. Самый дешевый ремонт чтобы пару месяцев отработало.
На дешевых брендах урвать ничего не успеешь, а если взять дорогой бренд, то вполне можно купить недорого бу в идеальном состоянии по цене нового от дешевого производителя.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5013
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1183118411851186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2671, 2672, 2673
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
26729 3028701
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 16:39
antey1969
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167958
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.