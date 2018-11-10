Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
InterForever написав: Намекаете на то, что этим бизнесом занимаются дети, родственники и друзья тех, кто сидит в разрешительных структурах и дает разрешения на перевод в нежилой и переустройство входной группы?.. то есть с улицы - не зайдешь, только через их приближенный фирмы, которые они же и держат? очень сомневаюсь, что их интересует такая рентабельность: эти деятели мыслят глобально!.. 150-200% прибыли - это их конек!.. а вложения, со сроком окупаемости 5-7 лет, а то и больше - у них такого горизонта планирования нет, им сегодня урвать нужно...
Нет я ни на что не намекаю. Просто сказал что такой бизнес есть. Перевод в нежилой насколько я слышал сейчас существенно упростили. В идеале конечно наладить контакт с потенциальным продавцом, который и не догадывается что обладает прэлестью. Объяснить что он может переехать из своей квартиру в лучшую или такую же и получить деньгами+. Но первый этаж часто может нести сюрпризы. У знакомой в подвале сдохла кошка и потом как полезли блохи в квартиру. Зачастую гнилые коммуникации под полами или в подвалах.
... і ще питання: - от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору? - хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Vlad442 написав:По поводу бу в новострой. Через полгода все то, что вы заботливо накупили новое, станет бу. Эффект первой сдачи не полностью компенсирует потери, поэтому самое лучшее это купить изначально бу в хорошем состоянии в полцены. Если есть время этим заниматься, потому что такое разбирают в течении часов, нужно самому ехать, смотреть, организовывать машину, грузить-выгружать. Мне проще купить новое с доставкой.
Где вы видели хорошее за пол цены? Новое на Розетке часто дешевле БУ на ОЛХ. Восстановленная БУ техника "Из Европы" ещё та лотерея. Раз попробовал - убил полдня. На складе продавца работает, на квартире нет. Хорошо что сразу проявилось.
Долярчик написав:... і ще питання: - от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору? - хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?
Вы еще в своей квартире не сделали ремонт и не начали жить отдельно от тёщи, а уже забиваете голову проблемами аренды.
Дойдет дело до сдачи квартиры - посчитаете затраты на ремонт, технику и мебель, а потом 100 раз подумаете кому и за сколько предоставить право жить в Ваших хоромах.
Долярчик написав:... і ще питання: - от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору? - хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?
Вы еще в своей квартире не сделали ремонт и не начали жить отдельно от тёщи, а уже забиваете голову проблемами аренды.
Дойдет дело до сдачи квартиры - посчитаете затраты на ремонт, технику и мебель, а потом 100 раз подумаете кому и за сколько предоставить право жить в Ваших хоромах.
А мож долярчик прикипел к тещиным каклетам и уже подумывает прелесть отправить на гешефт, профит...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Долярчик написав:... і ще питання: - от всі "бояться" брати сім'ю з малою дитиною, бо швидко все "ушатають"... - чи там питання ще в тому, що "якщо щось", то виселити сім'ю з дитиною - купа гемору? - хоча, Я вже вище писав, що можна, після "китайського попередження", прийти з парочкою міцних хлопців і викинути всіх з хати на вулицю..... - чи викликати поліцію буде більш цивілізовано і більш ефективно?
Вы еще в своей квартире не сделали ремонт и не начали жить отдельно от тёщи, а уже забиваете голову проблемами аренды.
Дойдет дело до сдачи квартиры - посчитаете затраты на ремонт, технику и мебель, а потом 100 раз подумаете кому и за сколько предоставить право жить в Ваших хоромах.
... так Я хочу бути наперд інформаційно-обізнаним! ... а так, то справді, мені в найближчих два-три роки "лендлордство" не світить ..... ну, хіба б псіханув і взяв би іпотеку
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Vlad442 написав:Никакого разброса нет. -500...1000 гривен и квартира уходит за 2 часа, +500...1000 гривен к реальной цене и экспозиция увеличивается до двух недель. Либо вы смотрите на действительно неадекватные предложения как верхнюю границу, либо на агентские заманухи, как нижнюю. Или одновременно.
ну вот видите, мы с Вами уже насчитали возможные +/- 2 000 грн. А в эконом-сегменте это - 20%/25% от стоимости аренды...
вопрос такой: а никто из тех, кто сейчас зарабатывает на рынке жилой недвижимости не посматривает в последнее время в сторону коммерческой? речь не идет о первых этажах в новостроях с метражами от 80 м2 и более, а, например, о продаже своей жилой и покупкой первых этажей в коммерчески привлекательных местах с последующим переводом в нежилую и дальнейшую сдачу под аптеки, конторы, стоматологии etc? сейчас переоформление не стоит таких неадекватных денег, как раньше, делается это все намного быстрее и проще, но такой объект, сразу, в 1.5-2 раза прибавляет в цене, да и отдача ежемесячная от него совсем другая... ну не могу я смириться с ценами на аренду жилой недвижимости...
Не знаю как из жилой в нежилую, но наоборот стоит от 2-х куе (и это очень дешево, кроме одного места остальные мне называли ценник - от 4-х).
Vlad442 написав:По поводу бу в новострой. Через полгода все то, что вы заботливо накупили новое, станет бу. Эффект первой сдачи не полностью компенсирует потери, поэтому самое лучшее это купить изначально бу в хорошем состоянии в полцены. Если есть время этим заниматься, потому что такое разбирают в течении часов, нужно самому ехать, смотреть, организовывать машину, грузить-выгружать. Мне проще купить новое с доставкой.
Где вы видели хорошее за пол цены? Новое на Розетке часто дешевле БУ на ОЛХ. Восстановленная БУ техника "Из Европы" ещё та лотерея. Раз попробовал - убил полдня. На складе продавца работает, на квартире нет. Хорошо что сразу проявилось.
Ответ выделил. Или разбирают, или продавцы офиевают от количества звонков и снимают с продажи. Полцены это больше оборот речи. 50-70%, но это если есть свободное время. Бу из Европы не беру, потому что знаю наших людей. Самый дешевый ремонт чтобы пару месяцев отработало. На дешевых брендах урвать ничего не успеешь, а если взять дорогой бренд, то вполне можно купить недорого бу в идеальном состоянии по цене нового от дешевого производителя.