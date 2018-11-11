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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1184118511861187

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 188
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:50

hxbbgaf, транспортировочные болты пусть снимут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hxbbgaf написав:А потом на вас напишут заяву, что вы у них украли 100 000.

Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:25

  rjkz написав:

Есть у человека 5 квартир. В один день они перерегистрируются на 5-х людей.
Заипется владелец иски подавать.
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