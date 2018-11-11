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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:37
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rjkz
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Додано: Пон 12 лис, 2018 10:06
hxbbgaf написав:
А потом на вас напишут заяву, что вы у них украли 100 000.
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Пон 12 лис, 2018 10:25
rjkz написав:
Есть у человека 5 квартир. В один день они перерегистрируются на 5-х людей.
Заипется владелец иски подавать.
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