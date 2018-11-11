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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:25
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:12
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:13
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:25
Это и в самом деле проблема. Кто не сталкивался может и не представить всего масштаба. Я столкнулся, когда еще не было регистраторов - и-то пришлось понервничать, это при одних только нотариусах-то, с регистратора вообще - "с гуся вода", а эти "упал намоченный" - просто никто и нигде, но запустить процесс несанкционированного отчуждения очень даже могут. Я уж не говорю, что при наличии регистрации только в старом реестре это сделать легче и трудней отследить, а при регистрации в новом - могут быть казусы.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:40
Проблема в том, что после первой такой "перерегистрации" идет быстрая продажа "своему", а потом просто продажа ниже рынка - покупатель будет "добросовестным", а тех кто ему продал уже никто не найдет. Вы останетесь один на один в суде. А суды у нас ..."самые гуманные суды в мире" (с).
Да и о том, что хата уже не ваша узнаете совершенно случайно. Или вообще не узнаете. Часто жертвами таких схем становятся пожилые люди, их даже никто не будет трогать при жизни (то есть выселять), а вот их наследники будут неприятно удивлены, но ничего уже сделать не смогут - они ЕЩЕ не собственники, а собственник, который хоть что-то может инициировать по этому поводу, умер.
И уж совсем плохо, если хата является потенциально интересной - локация, переориентация под бизнес и тп. И таких квартир в центре с бабульками-дедульками еще хватает, обычно выделяются старыми окнами.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:22
А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:24
В найшей стране? Тут если такое происходит, то все повязаны и поможет только ООН. Может быть.
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