Додано: Пон 12 лис, 2018 11:40

_Mykola_ написав: UA написав: Есть у человека 5 квартир. В один день они перерегистрируются на 5-х людей.

Заипется владелец иски подавать. Есть у человека 5 квартир. В один день они перерегистрируются на 5-х людей.Заипется владелец иски подавать.

Так Иски будут однотипные, отличия только в адресах и контактах + такое в Минюсте будет проще откатить, т.к. имеет сразу признаки мошенничества. Так Иски будут однотипные, отличия только в адресах и контактах + такое в Минюсте будет проще откатить, т.к. имеет сразу признаки мошенничества.

Проблема в том, что после первой такой "перерегистрации" идет быстрая продажа "своему", а потом просто продажа ниже рынка - покупатель будет "добросовестным", а тех кто ему продал уже никто не найдет. Вы останетесь один на один в суде. А суды у нас ..."самые гуманные суды в мире" (с).Да и о том, что хата уже не ваша узнаете совершенно случайно. Или вообще не узнаете. Часто жертвами таких схем становятся пожилые люди, их даже никто не будет трогать при жизни (то есть выселять), а вот их наследники будут неприятно удивлены, но ничего уже сделать не смогут - они ЕЩЕ не собственники, а собственник, который хоть что-то может инициировать по этому поводу, умер.И уж совсем плохо, если хата является потенциально интересной - локация, переориентация под бизнес и тп. И таких квартир в центре с бабульками-дедульками еще хватает, обычно выделяются старыми окнами.