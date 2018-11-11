Готов стать рядом и тоже пустить слезу ))))
Думаю, они долго будут искать арендатора за эти деньги....
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:23
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:28
Что такое "Другой тип ремонта"? Попробую объяснить с помощью аналогий.
В свое время был переход от карбюраторных машин к инжекторным. (Хотя карбюраторные до сих пор кто-то эксплуатирует.)
Или еще - узкие/широкие штанины (дудочки/клЁш )))
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов. Что уж говорить о арендаторах. При этом, можно сколь угодно гонять понты, но амортизация и обновление ремонта/мебели/техники - это деньги из кармана лендлорда, которые вернутся-ли к нему в полном объеме сравнительно с вариантом без апгрейда - тот еще вопрос.
Отсюда мораль - или конкуренция заставляет лендлордов повышать комфортность проживания арендаторов или понты (в этом случае это не очень умно).
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