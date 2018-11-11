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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1185118611871188

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 188
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:23

  Первый написав:Будинок 2018 року. 13 кгрн.
Ридав
Зображення

Готов стать рядом и тоже пустить слезу ))))
Думаю, они долго будут искать арендатора за эти деньги....
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:28

  Бывалый написав:
  Vlad442 написав:сейчас уже все хотят новострой с совершенно другим типом ремонта.


Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?

Что такое "Другой тип ремонта"? Попробую объяснить с помощью аналогий.
В свое время был переход от карбюраторных машин к инжекторным. (Хотя карбюраторные до сих пор кто-то эксплуатирует.)
Или еще - узкие/широкие штанины (дудочки/клЁш )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов. Что уж говорить о арендаторах. При этом, можно сколь угодно гонять понты, но амортизация и обновление ремонта/мебели/техники - это деньги из кармана лендлорда, которые вернутся-ли к нему в полном объеме сравнительно с вариантом без апгрейда - тот еще вопрос.
Отсюда мораль - или конкуренция заставляет лендлордов повышать комфортность проживания арендаторов или понты (в этом случае это не очень умно).
rjkz
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  #<1 ... 1185118611871188
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