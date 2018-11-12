RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1185118611871188

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 188
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:23

  Первый написав:Будинок 2018 року. 13 кгрн.
Ридав
Зображення

Готов стать рядом и тоже пустить слезу ))))
Думаю, они долго будут искать арендатора за эти деньги....
J_P
 
Повідомлень: 596
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:28

  Бывалый написав:
  Vlad442 написав:сейчас уже все хотят новострой с совершенно другим типом ремонта.


Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?

Что такое "Другой тип ремонта"? Попробую объяснить с помощью аналогий.
В свое время был переход от карбюраторных машин к инжекторным. (Хотя карбюраторные до сих пор кто-то эксплуатирует.)
Или еще - узкие/широкие штанины (дудочки/клЁш )))
J_P
 
Повідомлень: 596
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов. Что уж говорить о арендаторах. При этом, можно сколь угодно гонять понты, но амортизация и обновление ремонта/мебели/техники - это деньги из кармана лендлорда, которые вернутся-ли к нему в полном объеме сравнительно с вариантом без апгрейда - тот еще вопрос.
Отсюда мораль - или конкуренция заставляет лендлордов повышать комфортность проживания арендаторов или понты (в этом случае это не очень умно).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3251 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:10

  Бывалый написав:Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?

Сейчас такое дизайнерское решение предпочтительнее, чем мрамор или венецианка по 1500 евро за ведро.
UA
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 244 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:15

  UA написав:
  Бывалый написав:Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?

Сейчас такое дизайнерское решение предпочтительнее, чем мрамор или венецианка по 1500 евро за ведро.


А почему венецинку не используют. Она вышла из моды, или просто недолговечна ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28829
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2826 раз.
Подякували: 4648 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:23

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Бывалый написав:Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?

Сейчас такое дизайнерское решение предпочтительнее, чем мрамор или венецианка по 1500 евро за ведро.


А почему венецинку не используют. Она вышла из моды, или просто недолговечна ?

вообще - первое, но в аренде еще и второе.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3251 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:35

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Бывалый написав:Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?

Сейчас такое дизайнерское решение предпочтительнее, чем мрамор или венецианка по 1500 евро за ведро.


А почему венецинку не используют. Она вышла из моды, или просто недолговечна ?

Это я намекаю, что популярная квартира с ремонтом по последней моде, не будет таковой даже в среднесрочной перспективе.
UA
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 244 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:37

  rjkz написав:Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов

Нет.
Разбаловал арендаторов ежегодный выход на рынок новых квартир в новостройках с современным ремонтом.
А лендлордам волей-неволей приходится тратить средства на модернизацию, хотя это зачастую неоправданно материально, но дает возможность не скатиться в низший
сегмент рынка.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 05.01.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Проблема в том, что после первой такой "перерегистрации" идет быстрая продажа "своему", а потом просто продажа ниже рынка - покупатель будет "добросовестным", а тех кто ему продал уже никто не найдет.

ИМХО только умственно неполноценный человек может купить квартиру которая за короткий промежуток времени была перепродана несколько раз
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9929
З нами з: 05.06.13
Подякував: 435 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1185118611871188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J_P і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2682, 2683, 2684
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
26837 3038738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 16:28
kyk
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 168048
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14072)
12.11.2018 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.