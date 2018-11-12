Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:сейчас уже все хотят новострой с совершенно другим типом ремонта.
Сомнительное утверждение. Что такое другой тип ремонта, это стиль лофт где покупатель оставляет потолок и часть стен как есть?
Что такое "Другой тип ремонта"? Попробую объяснить с помощью аналогий. В свое время был переход от карбюраторных машин к инжекторным. (Хотя карбюраторные до сих пор кто-то эксплуатирует.) Или еще - узкие/широкие штанины (дудочки/клЁш )))
Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов. Что уж говорить о арендаторах. При этом, можно сколь угодно гонять понты, но амортизация и обновление ремонта/мебели/техники - это деньги из кармана лендлорда, которые вернутся-ли к нему в полном объеме сравнительно с вариантом без апгрейда - тот еще вопрос. Отсюда мораль - или конкуренция заставляет лендлордов повышать комфортность проживания арендаторов или понты (в этом случае это не очень умно).
rjkz написав:Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов
Нет. Разбаловал арендаторов ежегодный выход на рынок новых квартир в новостройках с современным ремонтом. А лендлордам волей-неволей приходится тратить средства на модернизацию, хотя это зачастую неоправданно материально, но дает возможность не скатиться в низший сегмент рынка.
rjkz написав:Проблема в том, что после первой такой "перерегистрации" идет быстрая продажа "своему", а потом просто продажа ниже рынка - покупатель будет "добросовестным", а тех кто ему продал уже никто не найдет.
ИМХО только умственно неполноценный человек может купить квартиру которая за короткий промежуток времени была перепродана несколько раз
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