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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1186118711881189

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Бывалый написав:
Сейчас такое дизайнерское решение предпочтительнее, чем мрамор или венецианка по 1500 евро за ведро.


А почему венецинку не используют. Она вышла из моды, или просто недолговечна ?

вообще - первое, но в аренде еще и второе.

Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10

юридичні тонкощі))

  rjkz написав:

...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:30

  Долярчик написав:

...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)[/quote]
1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:
"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.
Есть смысл судится?". :cry:
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок

... тобто, через рік, все ж таки потрібно записувати в декларацію? - а якщо "забуду", то будуть проблеми/штрафи?
(але ж, ТАКИЙ СУЧАСНИЙ СВІТ, то воно б мало автоматом там їм "засвічуватись", що Я придбав квартиру!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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