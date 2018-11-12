Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10
Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10
юридичні тонкощі))
...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:30
...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)[/quote]
1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:
"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.
Есть смысл судится?".
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... тобто, через рік, все ж таки потрібно записувати в декларацію? - а якщо "забуду", то будуть проблеми/штрафи?
(але ж, ТАКИЙ СУЧАСНИЙ СВІТ, то воно б мало автоматом там їм "засвічуватись", що Я придбав квартиру!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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