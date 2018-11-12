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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1186118711881189

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Бывалый написав:
Сейчас такое дизайнерское решение предпочтительнее, чем мрамор или венецианка по 1500 евро за ведро.


А почему венецинку не используют. Она вышла из моды, или просто недолговечна ?

вообще - первое, но в аренде еще и второе.

Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10

юридичні тонкощі))

  rjkz написав:

...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:30

  Долярчик написав:

...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)[/quote]
1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:
"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.
Есть смысл судится?". :cry:
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок

... тобто, через рік, все ж таки потрібно записувати в декларацію? - а якщо "забуду", то будуть проблеми/штрафи?
(але ж, ТАКИЙ СУЧАСНИЙ СВІТ, то воно б мало автоматом там їм "засвічуватись", що Я придбав квартиру!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:18

  l66 написав:
  rjkz написав:Обратите внимание, сами лендлорды разгоняют тему апгрейдов

Нет.
Разбаловал арендаторов ежегодный выход на рынок новых квартир в новостройках с современным ремонтом.
А лендлордам волей-неволей приходится тратить средства на модернизацию, хотя это зачастую неоправданно материально, но дает возможность не скатиться в низший
сегмент рынка.


С первым соглашусь, а с остальным - я считаю, что экономически нецелесообразно гнаться за строительной модой. Да и глупо. Таким вот образом и появилась условная венецианка в хрущах, где на лестничной клетке обгоревшие спички в потолке и нецензурные граффити прям рядом с дверью, за которой начинается "прэлесть". Для чего это? Особенно под аренду? Все должно быть уместным. И с экономической стороны в первую очередь. Судьба любого новостроя предрешена - со временем перестать быть новостроем. Хрущи, в свое время, придя на смену коммуналкам, стали очень популярным и востребованным жильем.
Не хочет лендлорд иметь дело с падающим в моральном плане объектом - продай и купи новостой, в котором вороти хоть унитаз с искусственным интеллектом и туалетную бумагу с вайфаем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:28

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Проблема в том, что после первой такой "перерегистрации" идет быстрая продажа "своему", а потом просто продажа ниже рынка - покупатель будет "добросовестным", а тех кто ему продал уже никто не найдет.

ИМХО только умственно неполноценный человек может купить квартиру которая за короткий промежуток времени была перепродана несколько раз


Разное бывает, вот Вам сейчас пишет человек, который в свое время тоже не очень умно поступил.
А насчет "перепродана несколько раз" - например: получил человек в наследство часть хаты через купле-продажу (так бывает выгодней если наследник - не первой очереди), остальную выкупил у других наследников, которые тоже через купле-продажу. Потом посмотрел, что со старым сараем нет смысла ничего затевать -продает. А записей по этой хате уже набежало много из-за этих телодвижений. И это не единственный вполне естественный вариант развития событий.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:38

  Vadim V написав:Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....


Не знаю, сложно представить. Но мне довелось видеть квартиру, значительная часть которой была отделана травертином (не венецианкой ПОД, а именно камнем). Что сказать? Хоть это и было на тот момент не совсем современно, а уж сейчас и подавно, но это - одна из самых со вкусом (хоть и не совсем в моем) сделанных квартир (не под аренду и для пары порядка 60 лет) которую мне довелось видеть, а я их видел по роду своей деятельности очень много.
Поэтому все индивидуально в каждом конкретном случае.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:43

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:

...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)

1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:
"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.
Есть смысл судится?". :cry:[/quote]

Адиеты, им надо найти грамотного человека, который им за небольшие деньги найдет источник затекания (это вполне под силу современным строительным измерительным приборам) и потом устранить этот недостаток современной-же строительной химией (может оказаться, что цена вопроса - баллон монтажной пены :mrgreen: , хоть и не факт).
rjkz
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