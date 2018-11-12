Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10
Отделал стены кафелем, кроме кухни , ванны и лоджии также корридор , ясен дизайн шо всё в тему помещения , не хватило решимости и комнаты так же отделать , очень практично и при соответствующем походе симпотично и даже красивше обоев ....
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:10
юридичні тонкощі))
...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:30
...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:
1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?
2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?
3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)[/quote]
1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:
"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.
Есть смысл судится?".
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... тобто, через рік, все ж таки потрібно записувати в декларацію? - а якщо "забуду", то будуть проблеми/штрафи?
(але ж, ТАКИЙ СУЧАСНИЙ СВІТ, то воно б мало автоматом там їм "засвічуватись", що Я придбав квартиру!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:18
С первым соглашусь, а с остальным - я считаю, что экономически нецелесообразно гнаться за строительной модой. Да и глупо. Таким вот образом и появилась условная венецианка в хрущах, где на лестничной клетке обгоревшие спички в потолке и нецензурные граффити прям рядом с дверью, за которой начинается "прэлесть". Для чего это? Особенно под аренду? Все должно быть уместным. И с экономической стороны в первую очередь. Судьба любого новостроя предрешена - со временем перестать быть новостроем. Хрущи, в свое время, придя на смену коммуналкам, стали очень популярным и востребованным жильем.
Не хочет лендлорд иметь дело с падающим в моральном плане объектом - продай и купи новостой, в котором вороти хоть унитаз с искусственным интеллектом и туалетную бумагу с вайфаем.
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:28
Разное бывает, вот Вам сейчас пишет человек, который в свое время тоже не очень умно поступил.
А насчет "перепродана несколько раз" - например: получил человек в наследство часть хаты через купле-продажу (так бывает выгодней если наследник - не первой очереди), остальную выкупил у других наследников, которые тоже через купле-продажу. Потом посмотрел, что со старым сараем нет смысла ничего затевать -продает. А записей по этой хате уже набежало много из-за этих телодвижений. И это не единственный вполне естественный вариант развития событий.
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:38
Не знаю, сложно представить. Но мне довелось видеть квартиру, значительная часть которой была отделана травертином (не венецианкой ПОД, а именно камнем). Что сказать? Хоть это и было на тот момент не совсем современно, а уж сейчас и подавно, но это - одна из самых со вкусом (хоть и не совсем в моем) сделанных квартир (не под аренду и для пары порядка 60 лет) которую мне довелось видеть, а я их видел по роду своей деятельности очень много.
Поэтому все индивидуально в каждом конкретном случае.
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:43
1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:
"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.
Есть смысл судится?". [/quote]
Адиеты, им надо найти грамотного человека, который им за небольшие деньги найдет источник затекания (это вполне под силу современным строительным измерительным приборам) и потом устранить этот недостаток современной-же строительной химией (может оказаться, что цена вопроса - баллон монтажной пены , хоть и не факт).
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:14
Думаю отделка стоимостью 120-200 долларов за 1 кв.метр (с работой) - никогда не станет модной, в силу очень-очень ограниченного числа заказчиков способных потянуть такие бюджеты.
Ещё нужно понимать, что сделав отделку травертином, китайско - турецкие светильники будут неуместны. Придется потратится на итальянские бра - люстры с муранским стеклом ну и т.д.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:24
Ну, конкретно в той квартире, вопрос о бюджете на ремонт "для себя" вообще не стоял.
Хотя именно люстры мне резали восприятие - чересчур вычурные даже для этого дизайна. Но все остальное - вполне. Наверное, когда я стану старше/мудрее(? ), нечто подобное ляжет мне на душу.
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