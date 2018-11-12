Додано: Пон 12 лис, 2018 23:43

ihorkyiv написав: Долярчик написав:

...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:

1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?

2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?

3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року) ...вирішив під цим відео задати УСІМ пару своїх питань:1) - на новій квартирі, краще зразу приписати динину, чи це не важливо?2) - самому приписуватись, чи теж це не важливо, і можна й далі бути приписаним в батьків?3) - чи вказувати купівлю квартири в декларації, яку Я подаю, як ФОП? - чи їм там та інформація приходить автоматично і мені не треба заморочуватись/вписувати ту інфу?(але, по факту, Я права власності отримаю тільки наступного року)

1. Не важливо. 2. Не важливо. 3. Зазначите у декларації після набуття права власності. Але це усе дріб’язок, у порівнянні з гемороєм у іншої людини:"Я купила 1-к квартиру, полную стоимость в договоре указали. У нас редко но метко, раз в 3 месяца течет потолок. 4 этаж 12 этажки. Где-то в межпанельный шов вода попадает во время сильного дождя. Отремонтировать не реально, место не доступное - стык двух домов. Бывшие хозяева говорят у нас не текло, обращайтесь в жэк, это их ответственность. Это первая продажа от первых хозяев. Приватизация. Слышала что приватизацию трудно расторгнуть. Реально ли по суду вернуть квартиру назад? Или хотя бы компенсацию получить? В договоре есть фраза что покупатель осмотрел квартиру и претензий по техническому состоянию не имеет. И акт приема-передачи тоже мы подписали что довольны состоянием квартиры. Но это как бы скрытый дефект.Есть смысл судится?".[/quote]Адиеты, им надо найти грамотного человека, который им за небольшие деньги найдет источник затекания (это вполне под силу современным строительным измерительным приборам) и потом устранить этот недостаток современной-же строительной химией (может оказаться, что цена вопроса - баллон монтажной пены, хоть и не факт).