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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1187118811891190

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:
  hxbbgaf написав:А потом на вас напишут заяву, что вы у них украли 100 000.

Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное
Faceless
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  #<1 ... 1187118811891190
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