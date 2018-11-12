Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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hxbbgaf написав:А потом на вас напишут заяву, что вы у них украли 100 000.
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное