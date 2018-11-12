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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1187118811891190

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:
  hxbbgaf написав:А потом на вас напишут заяву, что вы у них украли 100 000.

Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:32

Faceless

"Был-бы человек, а статья найдется" (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:36

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"Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка." (c) Феликс Эдмундович Дзержинский :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:14

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное

Никому ничего не нужно будет доказывать. Это полиция будет разбираться. Сможет доказать, что арендодатель украл, посадят арендодателя. Но может быть и такой вариант, когда спросят "откуда у вас деньги? Вася одолжил, хорошо, когда, при каких обстоятельствах, пишите, подписывайтесь", едут к Васе и задают ему вопросы, когда, где, какими купюрами и откуда у него эти деньги, уплачены ли налоги. При этом Васю грозно предупреждают про ответственность за дачу заведомо ложных показаний.

Только глупый и наивный человек будет играть с огнем и нарушать закон на пустом месте. Может не докажут, а может и попасть. Зачем иметь неприятности на ровном месте? К тому же арендодатели никогда нормальных арендаторов силовыми методами не выселяют. Если у арендатора рыльце в пушку - не платил, буянил, то чего ему лезть в бутылку?
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23

  Vlad442 написав:
Никому ничего не нужно будет доказывать. Это полиция будет разбираться.

Если такое дело и откроют, то постараются закрыть к ближайшей квартальной отчетности.
Есть наблюдение. Если человек чуть что, пугает или обращается в полицию это проявление очень слабой позиции. Полиция за вас (бесплатно) ваши проблемы не порешает.
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  #<1 ... 1187118811891190
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