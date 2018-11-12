Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:А потом на вас напишут заяву, что вы у них украли 100 000.
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное
Vlad442 написав:Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах.
Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное
Никому ничего не нужно будет доказывать. Это полиция будет разбираться. Сможет доказать, что арендодатель украл, посадят арендодателя. Но может быть и такой вариант, когда спросят "откуда у вас деньги? Вася одолжил, хорошо, когда, при каких обстоятельствах, пишите, подписывайтесь", едут к Васе и задают ему вопросы, когда, где, какими купюрами и откуда у него эти деньги, уплачены ли налоги. При этом Васю грозно предупреждают про ответственность за дачу заведомо ложных показаний.
Только глупый и наивный человек будет играть с огнем и нарушать закон на пустом месте. Может не докажут, а может и попасть. Зачем иметь неприятности на ровном месте? К тому же арендодатели никогда нормальных арендаторов силовыми методами не выселяют. Если у арендатора рыльце в пушку - не платил, буянил, то чего ему лезть в бутылку?
Vlad442 написав: Никому ничего не нужно будет доказывать. Это полиция будет разбираться.
Если такое дело и откроют, то постараются закрыть к ближайшей квартальной отчетности. Есть наблюдение. Если человек чуть что, пугает или обращается в полицию это проявление очень слабой позиции. Полиция за вас (бесплатно) ваши проблемы не порешает.
Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
Ну если уже риэлторы советуют как правильно покупать и сдавать квартиры пиши-пропало. Аренда на грани обвала
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
Из статьи: "в банку буде легше отримати іпотеку тим, у кого вже є декілька квартир." Для покупки квартиры под аренду брать кредит?
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
Ну если уже риэлторы советуют как правильно покупать и сдавать квартиры пиши-пропало. Аренда на грани обвала
а если уже студенты-разносчики пиццы пишут "аналитику" для Гриценко это полный аллес капут!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?