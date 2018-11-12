Додано: Вів 13 лис, 2018 13:14

Faceless написав: hxbbgaf написав: Vlad442 написав: Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах. А вы докажите, что вы не крали 100 000 и это ложное обвинение. То-то и оно. А им терять нечего, у них ни кола, ни двора, если еще и нормальной работы нет, то совсем швах. Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное Это им надо будет доказать, что эти 100000 были и пропали. Иначе любой прохожий на вас может иск подать а вы докажите обратное

Никому ничего не нужно будет доказывать. Это полиция будет разбираться. Сможет доказать, что арендодатель украл, посадят арендодателя. Но может быть и такой вариант, когда спросят "откуда у вас деньги? Вася одолжил, хорошо, когда, при каких обстоятельствах, пишите, подписывайтесь", едут к Васе и задают ему вопросы, когда, где, какими купюрами и откуда у него эти деньги, уплачены ли налоги. При этом Васю грозно предупреждают про ответственность за дачу заведомо ложных показаний.Только глупый и наивный человек будет играть с огнем и нарушать закон на пустом месте. Может не докажут, а может и попасть. Зачем иметь неприятности на ровном месте? К тому же арендодатели никогда нормальных арендаторов силовыми методами не выселяют. Если у арендатора рыльце в пушку - не платил, буянил, то чего ему лезть в бутылку?