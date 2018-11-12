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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1188118911901191

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:36

  l66 написав:
  ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm
"Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири".
Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом. :)

Из статьи:
"в банку буде легше отримати іпотеку тим, у кого вже є декілька квартир."
Для покупки квартиры под аренду брать кредит? :shock:


А что уже есть ипотека? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:56

..... та на холєру ті гроші на старість?))))))

  ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи

  ihorkyiv написав:потрібно купити 2-3 квартири".

..... а тепер дивіться:
- Я там виділив:
1) - пенсія
2) - постійна робота
... якщо, для другого пункту, потрібно 2-3 квартири, то для першого - достатньо одна!
- чому?
1) - відносно інших пенсіонерів, нехай, навіть, тих, які отримують 4-5 тис. грн/міс... у Вас буде 7-10тис.грн/міс.
2) - крім, як на аптеки і поїздки на відпочинок.......- куди пенсіонеру тратити гроші? :mrgreen: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:08

Долярчик
Пока наступит время Вашего выхода на пенсию, квартир настроят столько, что в них некому будет жить. Будете рады сдавать хату за еду. :mrgreen:
l66
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:16

"запануєм і ми, браття, у рідній сторонці!"

l66
... нічо, нічо!
- прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки.....
...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України! :mrgreen: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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