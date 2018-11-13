Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
Из статьи: "в банку буде легше отримати іпотеку тим, у кого вже є декілька квартир." Для покупки квартиры под аренду брать кредит?
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи
ihorkyiv написав:потрібно купити 2-3 квартири".
..... а тепер дивіться: - Я там виділив: 1) - пенсія 2) - постійна робота ... якщо, для другого пункту, потрібно 2-3 квартири, то для першого - достатньо одна! - чому? 1) - відносно інших пенсіонерів, нехай, навіть, тих, які отримують 4-5 тис. грн/міс... у Вас буде 7-10тис.грн/міс. 2) - крім, як на аптеки і поїздки на відпочинок.......- куди пенсіонеру тратити гроші?
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l66 ... нічо, нічо! - прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки..... ...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4