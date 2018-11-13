Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
Из статьи: "в банку буде легше отримати іпотеку тим, у кого вже є декілька квартир." Для покупки квартиры под аренду брать кредит?
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи
ihorkyiv написав:потрібно купити 2-3 квартири".
..... а тепер дивіться: - Я там виділив: 1) - пенсія 2) - постійна робота ... якщо, для другого пункту, потрібно 2-3 квартири, то для першого - достатньо одна! - чому? 1) - відносно інших пенсіонерів, нехай, навіть, тих, які отримують 4-5 тис. грн/міс... у Вас буде 7-10тис.грн/міс. 2) - крім, як на аптеки і поїздки на відпочинок.......- куди пенсіонеру тратити гроші?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
l66 ... нічо, нічо! - прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки..... ...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:l66 ... нічо, нічо! - прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки..... ...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України!
Життя у Польщі:"Полякам же для трудоустройства в границах Евросоюза не надо вообще никаких справок, разрешений, вообще ничего, приезжай и живи, работай не ограниченное время. Есть ещё проблема с логистикой – машин не хватает, водители – румыны, болгары, украинцы несут кучу проблем. На дорогах македонцы на английских "б***" и вообще неспокойно, преступность, грузы воруют вместе с машинами, массово. Полиция не справляется, им тоже не хватает людей. И самое интересное: полтора года назад пришла новая власть, которая душит бизнес, не даёт работать, а за неуплату налогов сегодня в Польше дают больше чем за убийство -–25 лет против 15. И так далее, и так далее. Вывод: в чужих руках всегда толще. Нас нигде не ждут, а у Украины, кроме проблем, есть определенные преимущества и нам надо их использовать. А ещё отрываться от совка, от социалистического мышления: что вот сейчас кто-то придёт и что-то даст – деньги, зарплату ни за что, дешевую растаможку, низкие цены на газ и бесплатную коммуналку с соответствующим качеством. Засучиваем рукава, работаем и догоняем". https://uainfo.org/blognews/1542115333- ... zhizn.html
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?
загон 100000%, причем настолько неприкрытый и тупой что хоть бы постеснялись.
И неприкрытая реклама укрбуда во всей красе -------------- Наприклад, у житловому комплексі Twin House однокімнатна квартира на 35 квадратів продається за 611,5 тис. грн, квартира на 38,5 метра квадратного в ЖК "Оберіг-2" коштує трохи менше 655 тис., а 40-метрова квартира в ЖК "Чарівне мисто" обійдеться у 701 тис. ---------------
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
l66 написав:Долярчик Пока наступит время Вашего выхода на пенсию, квартир настроят столько, что в них некому будет жить. Будете рады сдавать хату за еду.
+1 хоть кто-то это понимает. Как говорил один из из финансовых воротил (не помню кто и не помню точно формулировки, но смысл примерно такой) "Когда таксист советует мне покупать акции такой-то компании, я понимаю, что пора их продавать". Сейчас все ломанулись покупать новострои под аренду...
почему нет? например КАН на Салютной кредитует под 9% в грн Ощад вроде
ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. Поэтому - почему-бы Кану и не взять на себя риски перед Ощадом в счет своей рентабельности? Другое дело, что под аренду кан - явный НЕ кандидат. Не интересовался их файна-тауном, но буквально сегодня с коллегой по нашему с вами "цеху" обсуждали его. .... В той локации цену на аренду сейчас формиуют на 99% хрущи. ФТ повысит среднюю цену по району, но район понизит ценник ФТ. Я такой финт на себе уже прочувствовал.