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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1189119011911192

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:13

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:l66
... нічо, нічо!
- прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки.....
...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України! :mrgreen: :lol:

Життя у Польщі:"Полякам же для трудоустройства в границах Евросоюза не надо вообще никаких справок, разрешений, вообще ничего, приезжай и живи, работай не ограниченное время.
Есть ещё проблема с логистикой – машин не хватает, водители – румыны, болгары, украинцы несут кучу проблем. На дорогах македонцы на английских "б***" и вообще неспокойно, преступность, грузы воруют вместе с машинами, массово. Полиция не справляется, им тоже не хватает людей. И самое интересное: полтора года назад пришла новая власть, которая душит бизнес, не даёт работать, а за неуплату налогов сегодня в Польше дают больше чем за убийство -–25 лет против 15. И так далее, и так далее.
Вывод: в чужих руках всегда толще. Нас нигде не ждут, а у Украины, кроме проблем, есть определенные преимущества и нам надо их использовать. А ещё отрываться от совка, от социалистического мышления: что вот сейчас кто-то придёт и что-то даст – деньги, зарплату ни за что, дешевую растаможку, низкие цены на газ и бесплатную коммуналку с соответствующим качеством. Засучиваем рукава, работаем и догоняем".
https://uainfo.org/blognews/1542115333- ... zhizn.html


Несмотря на то что поляки ЛЕГАЛЬНО могут жить и работать в пределах ЕС, они, почему-то, сотнями тысяч в год едут в США на "пустое место", часто с проблемной визой и работают там на первых порах на самых низких позициях.
Почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:18

Вот прям таки сотнями тысяч каждый год ? )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:37

  zzzzzz написав:Вот прям таки сотнями тысяч каждый год ? )))


Официальной статистики по нецелевым визам Вы врядли найдете, но скорей всего по полякам речь о таком порядке. В их случае, это обычно превышение сроков пребывания по турвизам. И их там не так уж мало. У моих знакомых поляки наездами (то есть, чтобы не нарушать миграционный режим) делают ремонт в доме, мебель и тп относительно качественно и относительно-же недорого. То есть приезжают на заработки. Есть поляки на уборке домов, стройках и тп. Обычно на такую работу идут люди на первых порах и часто без официального разрешения на работу. Ну и как-бы это ни было печально, и украинцы и россияне и белорусы, молдаване, грузины,..., и даже поляки для американцев - "русские". :mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 1189119011911192
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