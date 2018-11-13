Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Долярчик написав:l66 ... нічо, нічо! - прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки..... ...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України!
Життя у Польщі:"Полякам же для трудоустройства в границах Евросоюза не надо вообще никаких справок, разрешений, вообще ничего, приезжай и живи, работай не ограниченное время. Есть ещё проблема с логистикой – машин не хватает, водители – румыны, болгары, украинцы несут кучу проблем. На дорогах македонцы на английских "б***" и вообще неспокойно, преступность, грузы воруют вместе с машинами, массово. Полиция не справляется, им тоже не хватает людей. И самое интересное: полтора года назад пришла новая власть, которая душит бизнес, не даёт работать, а за неуплату налогов сегодня в Польше дают больше чем за убийство -–25 лет против 15. И так далее, и так далее. Вывод: в чужих руках всегда толще. Нас нигде не ждут, а у Украины, кроме проблем, есть определенные преимущества и нам надо их использовать. А ещё отрываться от совка, от социалистического мышления: что вот сейчас кто-то придёт и что-то даст – деньги, зарплату ни за что, дешевую растаможку, низкие цены на газ и бесплатную коммуналку с соответствующим качеством. Засучиваем рукава, работаем и догоняем". https://uainfo.org/blognews/1542115333- ... zhizn.html
Несмотря на то что поляки ЛЕГАЛЬНО могут жить и работать в пределах ЕС, они, почему-то, сотнями тысяч в год едут в США на "пустое место", часто с проблемной визой и работают там на первых порах на самых низких позициях. Почему?
zzzzzz написав:Вот прям таки сотнями тысяч каждый год ? )))
Официальной статистики по нецелевым визам Вы врядли найдете, но скорей всего по полякам речь о таком порядке. В их случае, это обычно превышение сроков пребывания по турвизам. И их там не так уж мало. У моих знакомых поляки наездами (то есть, чтобы не нарушать миграционный режим) делают ремонт в доме, мебель и тп относительно качественно и относительно-же недорого. То есть приезжают на заработки. Есть поляки на уборке домов, стройках и тп. Обычно на такую работу идут люди на первых порах и часто без официального разрешения на работу. Ну и как-бы это ни было печально, и украинцы и россияне и белорусы, молдаване, грузины,..., и даже поляки для американцев - "русские".