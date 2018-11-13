ihorkyiv написав:

Долярчик написав: l66

... нічо, нічо!

- прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки.....

...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України! ... нічо, нічо!- прийдуть нові клоуни,......не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України!

:"Полякам же для трудоустройства в границах Евросоюза не надо вообще никаких справок, разрешений, вообще ничего, приезжай и живи, работай не ограниченное время.Есть ещё проблема с логистикой – машин не хватает, водители – румыны, болгары, украинцы несут кучу проблем. На дорогах македонцы на английских "б***" и вообще неспокойно, преступность, грузы воруют вместе с машинами, массово. Полиция не справляется, им тоже не хватает людей. И самое интересное: полтора года назад пришла новая власть, которая душит бизнес, не даёт работать, аИ так далее, и так далее.в чужих руках всегда толще. Нас нигде не ждут, а у Украины, кроме проблем, есть определенные преимущества и нам надо их использовать. А ещё отрываться от совка, от социалистического мышления: что вот сейчас кто-то придёт и что-то даст – деньги, зарплату ни за что, дешевую растаможку, низкие цены на газ и бесплатную коммуналку с соответствующим качеством.".