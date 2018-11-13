Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
почему нет? например КАН на Салютной кредитует под 9% в грн Ощад вроде
ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. Поэтому - почему-бы Кану и не взять на себя риски перед Ощадом в счет своей рентабельности? Другое дело, что под аренду кан - явный НЕ кандидат. Не интересовался их файна-тауном, но буквально сегодня с коллегой по нашему с вами "цеху" обсуждали его. .... В той локации цену на аренду сейчас формиуют на 99% хрущи. ФТ повысит среднюю цену по району, но район понизит ценник ФТ. Я такой финт на себе уже прочувствовал.
Долярчик написав:l66 ... нічо, нічо! - прийдуть нові клоуни, наприймають нових законів, нароблять нових реформ.... - то до нас ХЛИНУТЬ і поляки, і румуни, і турки..... ...не даремно, в мене в підпису - СПРАВЖНІЙ, ДОСТОЙНИЙ, майбутній президент України!
Життя у Польщі:"Полякам же для трудоустройства в границах Евросоюза не надо вообще никаких справок, разрешений, вообще ничего, приезжай и живи, работай не ограниченное время. Есть ещё проблема с логистикой – машин не хватает, водители – румыны, болгары, украинцы несут кучу проблем. На дорогах македонцы на английских "б***" и вообще неспокойно, преступность, грузы воруют вместе с машинами, массово. Полиция не справляется, им тоже не хватает людей. И самое интересное: полтора года назад пришла новая власть, которая душит бизнес, не даёт работать, а за неуплату налогов сегодня в Польше дают больше чем за убийство -–25 лет против 15. И так далее, и так далее. Вывод: в чужих руках всегда толще. Нас нигде не ждут, а у Украины, кроме проблем, есть определенные преимущества и нам надо их использовать. А ещё отрываться от совка, от социалистического мышления: что вот сейчас кто-то придёт и что-то даст – деньги, зарплату ни за что, дешевую растаможку, низкие цены на газ и бесплатную коммуналку с соответствующим качеством. Засучиваем рукава, работаем и догоняем". https://uainfo.org/blognews/1542115333- ... zhizn.html
Несмотря на то что поляки ЛЕГАЛЬНО могут жить и работать в пределах ЕС, они, почему-то, сотнями тысяч в год едут в США на "пустое место", часто с проблемной визой и работают там на первых порах на самых низких позициях. Почему?
zzzzzz написав:Вот прям таки сотнями тысяч каждый год ? )))
Официальной статистики по нецелевым визам Вы врядли найдете, но скорей всего по полякам речь о таком порядке. В их случае, это обычно превышение сроков пребывания по турвизам. И их там не так уж мало. У моих знакомых поляки наездами (то есть, чтобы не нарушать миграционный режим) делают ремонт в доме, мебель и тп относительно качественно и относительно-же недорого. То есть приезжают на заработки. Есть поляки на уборке домов, стройках и тп. Обычно на такую работу идут люди на первых порах и часто без официального разрешения на работу. Ну и как-бы это ни было печально, и украинцы и россияне и белорусы, молдаване, грузины,..., и даже поляки для американцев - "русские".
rjkz написав: ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. П
Кан продемонстрировал как он распродал выше рынка 7000 квартир из гвна и палок в адском зажопье без метро. Было бы ещё 7000 квартир и их бы распродал, сдаются квартиры очень бодро, в два раза выше хрущей.
rjkz написав: ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. П
Кан продемонстрировал как он распродал выше рынка 7000 квартир из гвна и палок в адском зажопье без метро. Было бы ещё 7000 квартир и их бы распродал, сдаются квартиры очень бодро, в два раза выше хрущей.
Вам напомнить про квартиру Еленск которую она продала за 32к , а до этого сдавала по 10 к. Ну и почем в кт сдаются квартиры ? По 20 к ?
Если вы не в курсе, ее квартира очень близко к кт расположена.
rjkz написав: ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. П
Кан продемонстрировал как он распродал выше рынка 7000 квартир из гвна и палок в адском зажопье без метро. Было бы ещё 7000 квартир и их бы распродал, сдаются квартиры очень бодро, в два раза выше хрущей.
Вам напомнить про квартиру Еленск которую она продала за 32к , а до этого сдавала по 10 к. Ну и почем в кт сдаются квартиры ? По 20 к ?
Если вы не в курсе, ее квартира очень близко к кт расположена.
Двуха на тампере за 10 к и продать меньше, чем за 100 аренд
Вы же утверждаете что в КТ аренда в два раза выше по сравнению с хрущами.Это вызывает мягко говоря недоумение. За сколько по вашим данным сдается квартира ценой 32 к ? Хотя новострой + ремонт на выходе будут дороже 35-40 к.