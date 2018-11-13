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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:24
Жека79 написав: zzzzzz написав:
Вам напомнить про квартиру Еленск которую она продала за 32к , а до этого сдавала по 10 к. Ну и почем в кт сдаются квартиры ? По 20 к ?
Если вы не в курсе, ее квартира очень близко к кт расположена.
за 10к??
хрущ 5\5 этажа без лифта?
. На ленинградской площади??
Фухх....я давно так не смеялся
скики кимнат-то?
upd двушка на Тампере 5/5эт за 10 действительно маловероятно
Савченко Так!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:00
Жека79 написав:
за 10к??
хрущ 5\5 этажа без лифта?
. На ленинградской площади??
Фухх....я давно так не смеялся
На Тампере , двушка.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:02
rjkz написав:
По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?
С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления)
И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:10
Сори, я ошибся. Вот нашел её пост. Она писала ...
Elensk написав: kingkongovets написав:
присоединяюсь к поздравлениям)
а сколько за это время она принесла аренды?
У меня она была 4 года. В среднем 3 куе в год чистыми
. Делала только предпродажную подготовку (отмыть, подкрасить, шторы/покрывала поменять, дверцы мебели подкрутить, прокладки в смесителях поменять, лампочки вкрутить) где-то на 5000 грн. Это все расходы за 4 года.
С 2011 до кризиса сдавалась в районе 450-500 у.е. в месяц.
Живите своим умом!
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