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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1190119111921193

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 189
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
35
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:24

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Вам напомнить про квартиру Еленск которую она продала за 32к , а до этого сдавала по 10 к. Ну и почем в кт сдаются квартиры ? По 20 к ?
Если вы не в курсе, ее квартира очень близко к кт расположена.

за 10к?? :mrgreen: хрущ 5\5 этажа без лифта? :mrgreen: . На ленинградской площади?? :mrgreen: Фухх....я давно так не смеялся

скики кимнат-то?
upd двушка на Тампере 5/5эт за 10 действительно маловероятно
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:00

  Жека79 написав:за 10к?? :mrgreen: хрущ 5\5 этажа без лифта? :mrgreen: . На ленинградской площади?? :mrgreen:
Фухх....я давно так не смеялся


На Тампере , двушка.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:02

  rjkz написав:По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?

С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления)
И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:10

Сори, я ошибся. Вот нашел её пост. Она писала ...

  Elensk написав:
  kingkongovets написав:присоединяюсь к поздравлениям)
а сколько за это время она принесла аренды?


У меня она была 4 года. В среднем 3 куе в год чистыми. Делала только предпродажную подготовку (отмыть, подкрасить, шторы/покрывала поменять, дверцы мебели подкрутить, прокладки в смесителях поменять, лампочки вкрутить) где-то на 5000 грн. Это все расходы за 4 года.
С 2011 до кризиса сдавалась в районе 450-500 у.е. в месяц.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1190119111921193
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