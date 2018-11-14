Додано: Сер 14 лис, 2018 14:14

J_P написав: rjkz написав: По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие? По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?

С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления)

И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину... С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления)И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...

Помните я постил про знакомого из 90-х, который с одной хаты жил без проблем всей семьей? Хата была наследственной, как и все тогда.И это было тогда "нормально"."Нормально" по сравнению с остальными было просто нормально питаться, не было ТРЦ, автомобилей у большинства, копеечная коммуналка, дешевые продукты, действительно бесплатные медицина и образование (хотя медицина и была не фонтан, но другой не было), единицы платили за что-то дополнительное для своих детей (тогда только начал появляться "платный" английский в детсадах). Развлечений было немного они были недорогими. Никто особо не ездил в Турцию7Ебипет/Таиланд и тп.Сейчас у многих автомобили, которые надо обслуживать и кормить, смартфоны, которые "надо"обновлять, туры на теплые моря (обязательно фоточки поделать для фейсбука/инстаграмма - без них какой смысл ехать?), детей надо и одеть и загрузить по-полной (языки, секции, кружки, квадратики и все совсем уж небесплатно). Ну и доля едьбы и коммуналки в бюджете любого человека ооочееень выросла. Поэтому, да, для "нормальной" жизни будет требоваться все больше и больше квартир. И не факт, что в какой-то момент, графики предложения и спроса не будут пересекаться в самом начале оси ординат. И тогда...Сколько надо будет квартир для "нормальной" жизни? 10? 20? И сколько они будут стоить, если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?