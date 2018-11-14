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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1191119211931194>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:24

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Вам напомнить про квартиру Еленск которую она продала за 32к , а до этого сдавала по 10 к. Ну и почем в кт сдаются квартиры ? По 20 к ?
Если вы не в курсе, ее квартира очень близко к кт расположена.

за 10к?? :mrgreen: хрущ 5\5 этажа без лифта? :mrgreen: . На ленинградской площади?? :mrgreen: Фухх....я давно так не смеялся

скики кимнат-то?
upd двушка на Тампере 5/5эт за 10 действительно маловероятно
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:00

  Жека79 написав:за 10к?? :mrgreen: хрущ 5\5 этажа без лифта? :mrgreen: . На ленинградской площади?? :mrgreen:
Фухх....я давно так не смеялся


На Тампере , двушка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:02

  rjkz написав:По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?

С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления)
И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:10

Сори, я ошибся. Вот нашел её пост. Она писала ...

  Elensk написав:
  kingkongovets написав:присоединяюсь к поздравлениям)
а сколько за это время она принесла аренды?


У меня она была 4 года. В среднем 3 куе в год чистыми. Делала только предпродажную подготовку (отмыть, подкрасить, шторы/покрывала поменять, дверцы мебели подкрутить, прокладки в смесителях поменять, лампочки вкрутить) где-то на 5000 грн. Это все расходы за 4 года.
С 2011 до кризиса сдавалась в районе 450-500 у.е. в месяц.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:14

  J_P написав:
  rjkz написав:По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?

С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления)
И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...


Помните я постил про знакомого из 90-х, который с одной хаты жил без проблем всей семьей? Хата была наследственной, как и все тогда.
И это было тогда "нормально".
"Нормально" по сравнению с остальными было просто нормально питаться, не было ТРЦ, автомобилей у большинства, копеечная коммуналка, дешевые продукты, действительно бесплатные медицина и образование (хотя медицина и была не фонтан, но другой не было), единицы платили за что-то дополнительное для своих детей (тогда только начал появляться "платный" английский в детсадах). Развлечений было немного они были недорогими. Никто особо не ездил в Турцию7Ебипет/Таиланд и тп.

Сейчас у многих автомобили, которые надо обслуживать и кормить, смартфоны, которые "надо" :mrgreen: обновлять, туры на теплые моря (обязательно фоточки поделать для фейсбука/инстаграмма - без них какой смысл ехать?), детей надо и одеть и загрузить по-полной (языки, секции, кружки, квадратики и все совсем уж небесплатно). Ну и доля едьбы и коммуналки в бюджете любого человека ооочееень выросла. Поэтому, да, для "нормальной" жизни будет требоваться все больше и больше квартир. И не факт, что в какой-то момент, графики предложения и спроса не будут пересекаться в самом начале оси ординат. И тогда...Сколько надо будет квартир для "нормальной" жизни? 10? 20? И сколько они будут стоить, если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:32

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm
"Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири".
Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом. :)


Ну если уже риэлторы советуют как правильно покупать и сдавать квартиры пиши-пропало.
Аренда на грани обвала :shock:

а если уже студенты-разносчики пиццы пишут "аналитику" для Гриценко это полный аллес капут! :mrgreen:


Проходим мимо, если кто-то зарабатывает разноской пиццы то не значит что делаю все.
У вас какая-то фобия. Советую поменять работу в таком случае, разноска пиццы неблагородное занятие :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни


какие 3 хаты, что-б позволить себе нормально жить без работы надо минимум десять хат сдавать за 10-ку.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:04

  Alex6 написав:
  J_P написав:С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни


какие 3 хаты, что-б позволить себе нормально жить без работы надо минимум десять хат сдавать за 10-ку.


как-бы сверху опрос присобачен саморезами - голосуйте. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:06

  hume написав:
  rjkz написав:
ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. П

Кан продемонстрировал как он распродал выше рынка 7000 квартир из гвна и палок в адском зажопье без метро. Было бы ещё 7000 квартир и их бы распродал, сдаются квартиры очень бодро, в два раза выше хрущей.


А сейчас КТ демонстрируют в новостях - как он стал Венецией. :mrgreen:



это сегодня.
А это уже было в 2014-м:
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 14 лис, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:15

... то чи існує "ідеальний варіант"?

  rjkz написав:если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?

.... то що, знову і знову підходимо до того, що потрібно гроші тратити ВЖЕ?! - на дітей/сім'ю...

- бо, якщо так песимістично дивитись у майбутнє(квартири в оренду - БУДЕ не вигідно, депо - БУДЕ не вигідно, форекси/акції/крипти - дУУУже ризиковано...)

- то що буде, більш-менш ВИГІДНО в майбутньому, щоб забезпечити собі старість?!

- на думку спадає лише..... бізнес :shock: , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна :!: - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! ) :D

п. с.
... а тепер до всіх :!:
- тільки давайте так: якщо сильно будете "кидати тапками" :D
за вищенаписане, то БУДЬ ЛАСКА, давайте зразу СВІЙ варіант/свою альтернативу цьому!
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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