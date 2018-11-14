Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Вам напомнить про квартиру Еленск которую она продала за 32к , а до этого сдавала по 10 к. Ну и почем в кт сдаются квартиры ? По 20 к ? Если вы не в курсе, ее квартира очень близко к кт расположена.
за 10к?? хрущ 5\5 этажа без лифта? . На ленинградской площади?? Фухх....я давно так не смеялся
скики кимнат-то? upd двушка на Тампере 5/5эт за 10 действительно маловероятно
rjkz написав:По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?
С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления) И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...
kingkongovets написав:присоединяюсь к поздравлениям) а сколько за это время она принесла аренды?
У меня она была 4 года. В среднем 3 куе в год чистыми. Делала только предпродажную подготовку (отмыть, подкрасить, шторы/покрывала поменять, дверцы мебели подкрутить, прокладки в смесителях поменять, лампочки вкрутить) где-то на 5000 грн. Это все расходы за 4 года. С 2011 до кризиса сдавалась в районе 450-500 у.е. в месяц.
rjkz написав:По-моему, статья - загон. Причем не сильно прикрытый. Единственно с чем можно действительно согласиться - надо 2-3 хаты, но опять-же - кто сказал что так будет всегда? Особенно с горизонтом не в одно десятилетие?
С уверенностью скажу следующее - скоро и 3 арендных хат в центре не хватит для "нормальной" жизни. (снижение %-й ставки с 10 до 5% годовых, минус аморт отчисления) И еще: у человека, сумевшего купить и отремонтировать 2-3 хаты уровень "нормальности" жизни довольно высок относительно сумм аренды. Посему это правило справедливо будет только для тех, кто получил спадщину...
Помните я постил про знакомого из 90-х, который с одной хаты жил без проблем всей семьей? Хата была наследственной, как и все тогда. И это было тогда "нормально". "Нормально" по сравнению с остальными было просто нормально питаться, не было ТРЦ, автомобилей у большинства, копеечная коммуналка, дешевые продукты, действительно бесплатные медицина и образование (хотя медицина и была не фонтан, но другой не было), единицы платили за что-то дополнительное для своих детей (тогда только начал появляться "платный" английский в детсадах). Развлечений было немного они были недорогими. Никто особо не ездил в Турцию7Ебипет/Таиланд и тп.
Сейчас у многих автомобили, которые надо обслуживать и кормить, смартфоны, которые "надо" обновлять, туры на теплые моря (обязательно фоточки поделать для фейсбука/инстаграмма - без них какой смысл ехать?), детей надо и одеть и загрузить по-полной (языки, секции, кружки, квадратики и все совсем уж небесплатно). Ну и доля едьбы и коммуналки в бюджете любого человека ооочееень выросла. Поэтому, да, для "нормальной" жизни будет требоваться все больше и больше квартир. И не факт, что в какой-то момент, графики предложения и спроса не будут пересекаться в самом начале оси ординат. И тогда...Сколько надо будет квартир для "нормальной" жизни? 10? 20? И сколько они будут стоить, если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?
ihorkyiv написав:Замість пенсії і постійної роботи: як правильно інвестувати в квартиру https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... artiru.htm "Щоб нерухомість дозволила відмовитися від постійної роботи й забезпечити стабільну старість, впевнений Мазуренко, потрібно купити 2-3 квартири". Дві квартири в оренді для реалізації зазначеної мети (за нинішніх економічних обставин і цін на оренду) буде замало. Три квартири в оренді - це мінімум, щоб не працювати. Підтверджую емпіричним досвідом.
Ну если уже риэлторы советуют как правильно покупать и сдавать квартиры пиши-пропало. Аренда на грани обвала
а если уже студенты-разносчики пиццы пишут "аналитику" для Гриценко это полный аллес капут!
Проходим мимо, если кто-то зарабатывает разноской пиццы то не значит что делаю все. У вас какая-то фобия. Советую поменять работу в таком случае, разноска пиццы неблагородное занятие
rjkz написав: ну как-бы кан со своим кт уже продемонстрировал несоответствие рынку по показателю цена/качество/локация. П
Кан продемонстрировал как он распродал выше рынка 7000 квартир из гвна и палок в адском зажопье без метро. Было бы ещё 7000 квартир и их бы распродал, сдаются квартиры очень бодро, в два раза выше хрущей.
А сейчас КТ демонстрируют в новостях - как он стал Венецией.
это сегодня. А это уже было в 2014-м:
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 14 лис, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?
.... то що, знову і знову підходимо до того, що потрібно гроші тратити ВЖЕ?! - на дітей/сім'ю...
- бо, якщо так песимістично дивитись у майбутнє(квартири в оренду - БУДЕ не вигідно, депо - БУДЕ не вигідно, форекси/акції/крипти - дУУУже ризиковано...)
- то що буде, більш-менш ВИГІДНО в майбутньому, щоб забезпечити собі старість?!
- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )
п. с. ... а тепер до всіх - тільки давайте так: якщо сильно будете "кидати тапками" за вищенаписане, то БУДЬ ЛАСКА, давайте зразу СВІЙ варіант/свою альтернативу цьому! Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4