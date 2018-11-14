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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1191119211931194

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:21

rjkz
Норм, дети в хоккей могут погонять, если минус опустится :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:25

  rjkz написав:Помните я постил про знакомого из 90-х, который с одной хаты жил без проблем всей семьей? Хата была наследственной, как и все тогда.
И это было тогда "нормально".
"Нормально" по сравнению с остальными было просто нормально питаться, не было ТРЦ, автомобилей у большинства, копеечная коммуналка, дешевые продукты, действительно бесплатные медицина и образование (хотя медицина и была не фонтан, но другой не было), единицы платили за что-то дополнительное для своих детей (тогда только начал появляться "платный" английский в детсадах). Развлечений было немного они были недорогими. Никто особо не ездил в Турцию7Ебипет/Таиланд и тп.

Сейчас у многих автомобили, которые надо обслуживать и кормить, смартфоны, которые "надо" :mrgreen: обновлять, туры на теплые моря (обязательно фоточки поделать для фейсбука/инстаграмма - без них какой смысл ехать?), детей надо и одеть и загрузить по-полной (языки, секции, кружки, квадратики и все совсем уж небесплатно). Ну и доля едьбы и коммуналки в бюджете любого человека ооочееень выросла. Поэтому, да, для "нормальной" жизни будет требоваться все больше и больше квартир. И не факт, что в какой-то момент, графики предложения и спроса не будут пересекаться в самом начале оси ординат. И тогда...Сколько надо будет квартир для "нормальной" жизни? 10? 20? И сколько они будут стоить, если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?

Какой станет аренда?
На окраинах, типа ПОХа, сдавать будут пустые квартиры за недорого. Как в Европе))
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:26

Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:28

  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.

Селекцию объектов нужно проводить всегда.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:33

  UA написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.

Селекцию объектов нужно проводить всегда.


Не совсем понял что именно Вы имели ввиду под термином "селекция".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.

золоті слова © :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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