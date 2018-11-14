rjkz написав:

Помните я постил про знакомого из 90-х, который с одной хаты жил без проблем всей семьей? Хата была наследственной, как и все тогда.И это было тогда "нормально"."Нормально" по сравнению с остальными было просто нормально питаться, не было ТРЦ, автомобилей у большинства, копеечная коммуналка, дешевые продукты, действительно бесплатные медицина и образование (хотя медицина и была не фонтан, но другой не было), единицы платили за что-то дополнительное для своих детей (тогда только начал появляться "платный" английский в детсадах). Развлечений было немного они были недорогими. Никто особо не ездил в Турцию7Ебипет/Таиланд и тп.Сейчас у многих автомобили, которые надо обслуживать и кормить, смартфоны, которые "надо"обновлять, туры на теплые моря (обязательно фоточки поделать для фейсбука/инстаграмма - без них какой смысл ехать?), детей надо и одеть и загрузить по-полной (языки, секции, кружки, квадратики и все совсем уж небесплатно). Ну и доля едьбы и коммуналки в бюджете любого человека ооочееень выросла. Поэтому, да, для "нормальной" жизни будет требоваться все больше и больше квартир. И не факт, что в какой-то момент, графики предложения и спроса не будут пересекаться в самом начале оси ординат. И тогда...Сколько надо будет квартир для "нормальной" жизни? 10? 20? И сколько они будут стоить, если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?