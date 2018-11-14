|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:21
rjkz
Норм, дети в хоккей могут погонять, если минус опустится
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4928
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:25
rjkz написав:
Помните я постил про знакомого из 90-х, который с одной хаты жил без проблем всей семьей? Хата была наследственной, как и все тогда.
И это было тогда "нормально".
"Нормально" по сравнению с остальными было просто нормально питаться, не было ТРЦ, автомобилей у большинства, копеечная коммуналка, дешевые продукты, действительно бесплатные медицина и образование (хотя медицина и была не фонтан, но другой не было), единицы платили за что-то дополнительное для своих детей (тогда только начал появляться "платный" английский в детсадах). Развлечений было немного они были недорогими. Никто особо не ездил в Турцию7Ебипет/Таиланд и тп.
Сейчас у многих автомобили, которые надо обслуживать и кормить, смартфоны, которые "надо"
обновлять, туры на теплые моря (обязательно фоточки поделать для фейсбука/инстаграмма - без них какой смысл ехать?), детей надо и одеть и загрузить по-полной (языки, секции, кружки, квадратики и все совсем уж небесплатно). Ну и доля едьбы и коммуналки в бюджете любого человека ооочееень выросла. Поэтому, да, для "нормальной" жизни будет требоваться все больше и больше квартир. И не факт, что в какой-то момент, графики предложения и спроса не будут пересекаться в самом начале оси ординат. И тогда...Сколько надо будет квартир для "нормальной" жизни? 10? 20? И сколько они будут стоить, если аренда станет финансово неинтересной? Если интерес на депозите неинтересный - человек закрывает депозит и деньги уходят в матрац. Если аренда становится неинтересной - человек продает квартиру. Что будет с рынком, если ВСЕ пойдут вынимать деньги из аренды?
Какой станет аренда?
На окраинах, типа ПОХа, сдавать будут пустые квартиры за недорого. Как в Европе))
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:26
Долярчик
, я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука)
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3257 раз.
- Подякували: 1598 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:28
rjkz написав:Долярчик
, я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука)
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
Селекцию объектов нужно проводить всегда.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:33
UA написав: rjkz написав:Долярчик
, я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука)
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
Селекцию объектов нужно проводить всегда.
Не совсем понял что именно Вы имели ввиду под термином "селекция".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3257 раз.
- Подякували: 1598 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:42
rjkz написав:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
золоті слова ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5235
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:58
rjkz написав:
Не совсем понял что именно Вы имели ввиду под термином "селекция".
От менее востребованных объектов избавляться, приобретая взамен более интересные.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:07
Хомякоид написав:
если кто-то зарабатывает разноской пиццы то не значит что делаю все.
просветите чем зарабатывают студенты у Дойчлянд кроме того что "греются от соседей" по общаге?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9945
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 913 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:18
UA написав: rjkz написав:
Не совсем понял что именно Вы имели ввиду под термином "селекция".
От менее востребованных объектов избавляться, приобретая взамен более интересные.
проблема в том, что приобретать я не вижу смысла. причина изложена выше
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3257 раз.
- Подякували: 1598 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|