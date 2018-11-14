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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1192119311941195

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 01:19

  Diman написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?


Что бы потом опять зайти, но дороже)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:38

  Diman написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?

А когда выходить? На дне? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:43

  zzzzzz написав:
  Diman написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?


Что бы потом опять зайти, но дороже)))


1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
rjkz
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