Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда. Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?
rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда. Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?
rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда. Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?
Что бы потом опять зайти, но дороже)))
1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе