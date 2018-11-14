rjkz написав:

, я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука)Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.