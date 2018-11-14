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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1193119411951196>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 01:19

  Diman написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?


Что бы потом опять зайти, но дороже)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:38

  Diman написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?

А когда выходить? На дне? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 02:43

  zzzzzz написав:
  Diman написав:
  rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) :lol: :lol:
Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда.
Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?


Что бы потом опять зайти, но дороже)))


1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:20

  rjkz написав:
1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.

Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  rjkz написав:
1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.

Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:40

  Faceless написав:
UA написав:
  rjkz написав:
1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.

Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе


Очень ненадолго.
Только есть разница в покупке для себя и под аренду. Для себя - купил и забыл пока живешь в недвиге. Под аренду - купил и должен получать доход, а в случае невозможности - выйти. И это будет проблемой. Все захотят выйти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
UA написав:[quote="4499069:rjkz"]

1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.

Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе


Очень ненадолго.
Только есть разница в покупке для себя и под аренду. Для себя - купил и забыл пока живешь в недвиге. Под аренду - купил и должен получать доход, а в случае невозможности - выйти. И это будет проблемой. Все захотят выйти.[/quote]

Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:50

  UA написав:
  rjkz написав:
1. А кто сказал, что праздник будет долгим?
2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.

Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.

Если ценники на недвигу будут расти как до 2008 года, то она опять станет недоступной, даже с доступной ипотекой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....
Востаннє редагувалось InterForever в Чет 15 лис, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:55

  Faceless написав:Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало

Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.
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