Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда. Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?
rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда. Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?
rjkz написав:Долярчик , я не против аренды (с чего-бы я ей занимался тогда?), я говорю о том, что в Киеве создалась ситуация, которая, возможно, на мой взгляд, предвещает обвал рынка. "Фсе пропала! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шо делать, Лелик?" (Бриллиантовая рука) Выйти из недвиги так, чтобы был смысл куда-то вложить в Украине - я пока не вижу куда. Сейчас есть шанс дождаться появления ипотеки - все идет к тому, если опять нас не "обрадует" судьба очередным форсмажором. Если она таки появится и это повлияет на РН, я тогда попробую выйти хотя-бы из 1-го.
не совсем понятен конец фразы. если появляется ипотека, то цены на недвигу вверх, зачем выходить?
Что бы потом опять зайти, но дороже)))
1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе
Очень ненадолго. Только есть разница в покупке для себя и под аренду. Для себя - купил и забыл пока живешь в недвиге. Под аренду - купил и должен получать доход, а в случае невозможности - выйти. И это будет проблемой. Все захотят выйти.
1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе
Очень ненадолго. Только есть разница в покупке для себя и под аренду. Для себя - купил и забыл пока живешь в недвиге. Под аренду - купил и должен получать доход, а в случае невозможности - выйти. И это будет проблемой. Все захотят выйти.[/quote]
Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
Если ценники на недвигу будут расти как до 2008 года, то она опять станет недоступной, даже с доступной ипотекой.
Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...
Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....
Востаннє редагувалось InterForever в Чет 15 лис, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало
Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится. Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.