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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1193119411951196

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:07

  UA написав:
  Faceless написав:Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало

Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.


Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:47

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:если кто-то зарабатывает разноской пиццы то не значит что делаю все.

просветите чем зарабатывают студенты у Дойчлянд кроме того что "греются от соседей" по общаге?


Начиная от мойки окон и заканчивая преподаванием в университете или на работе на конвеере на заводе. Спектр очень широк.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:23

  zzzzzz написав:Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.


Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.[/quote]
Да, но...
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
А 25 летних, согласно демографической статистики, немого. За них и будут драться банки.
ПС. У молодых, коренных киевлян, как бы спадщина массово подоспела. И это не предположение, я это вижу вокруг.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?

Кстати, прокатит скорее всего
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:30

  UA написав:
  zzzzzz написав:Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.


Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.

Да, но...
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
А 25 летних, согласно демографической статистики, немого. За них и будут драться банки.
ПС. У молодых, коренных киевлян, как бы спадщина массово подоспела. И это не предположение, я это вижу вокруг.[/quote]

В первую очередь банк будет одобрять кредит тому кто может 60-80% сделать первого взноса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:32

  Faceless написав:
  UA написав:Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?

Кстати, прокатит скорее всего


Думаю скорее прокатит кто какой первый взнос готов сделать.
Если 60-80% то пусть хоть 60 лет ему будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:55

  zzzzzz написав:
В первую очередь банк будет одобрять кредит тому кто может 60-80% сделать первого взноса.

Если человек смог заработать на 80% квартиры - нах ему ипотека?

У меня есть знакомые, чудесно бравшие краткосрочные потребительские кредиты, для спекулятивного инвестирования в котлованы.
Смысл состоял в получении 10% скидки при 100% оплате.
UA
 
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