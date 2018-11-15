Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27

zzzzzz написав: Faceless написав: UA написав: Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно? Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?

Кстати, прокатит скорее всего Кстати, прокатит скорее всего



Думаю скорее прокатит кто какой первый взнос готов сделать.

Если 60-80% то пусть хоть 60 лет ему будет. Думаю скорее прокатит кто какой первый взнос готов сделать.Если 60-80% то пусть хоть 60 лет ему будет.

UA написав: Если человек смог заработать на 80% квартиры - нах ему ипотека? Если человек смог заработать на 80% квартиры - нах ему ипотека?

Вообще не в ту сторону смотрите.Касательно срока и возраста - есть паспорт продукта, есть требования к предельному возрасту на момент окончания кредита. 65 лет на момент окончания вполне пойдет. Что для менеджера, что для комитета это больше формальность: они заинтересованы выдать кредит, кредит в гривне и все прекрасно понимают, что через 20 лет это будет в разы обесцененная сумма, и "стрематься" им особо нечего, никто с них через 20 лет не спросит, а план надо выполнять сегодня и премии будут сегодня.Касательно первого взноса. Его минимальный уровень (порядка 30%) - страховка банка от обесценивания залога относительно долга и возможности покрыть расходы по взысканию в самом плохом потенциальном развитии событий. То, что выше - конечно, в плюс, но по факту определяет следующий показатель:Регулярный платеж. Он зависит от суммы кредита (а она, грубо, является разницей между стоимостью объекта и первый взносом) и срока.Потому, собственно, если уровень доходов позволяет платить рассчитанный платеж, есть средства хотя бы на мин взнос, то вопрос возраста - сугубо формальныйНе обязательно "смог заработать", а располагает такой суммой. Это две большие разницы. +20% к имеющемуся капиталу открывают существенно больше перспектив в выборе объекта.