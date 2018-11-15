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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:07
UA написав: Faceless написав:
Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало
Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.
Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 15:47
Прохожий написав: Хомякоид написав:
если кто-то зарабатывает разноской пиццы то не значит что делаю все.
просветите чем зарабатывают студенты у Дойчлянд кроме того что "греются от соседей" по общаге?
Начиная от мойки окон и заканчивая преподаванием в университете или на работе на конвеере на заводе. Спектр очень широк.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:23
zzzzzz написав:
Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.
Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.[/quote]
Да, но...
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
А 25 летних, согласно демографической статистики, немого. За них и будут драться банки.
ПС. У молодых, коренных киевлян, как бы спадщина массово подоспела. И это не предположение, я это вижу вокруг.
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UA
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:29
UA написав:
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
Кстати, прокатит скорее всего
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Faceless
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:30
UA написав: zzzzzz написав:
Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.
Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.
Да, но...
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
А 25 летних, согласно демографической статистики, немого. За них и будут драться банки.
ПС. У молодых, коренных киевлян, как бы спадщина массово подоспела. И это не предположение, я это вижу вокруг.[/quote]
В первую очередь банк будет одобрять кредит тому кто может 60-80% сделать первого взноса.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:32
Faceless написав: UA написав:
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
Кстати, прокатит скорее всего
Думаю скорее прокатит кто какой первый взнос готов сделать.
Если 60-80% то пусть хоть 60 лет ему будет.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:55
zzzzzz написав:
В первую очередь банк будет одобрять кредит тому кто может 60-80% сделать первого взноса.
Если человек смог заработать на 80% квартиры - нах ему ипотека?
У меня есть знакомые, чудесно бравшие краткосрочные потребительские кредиты, для спекулятивного инвестирования в котлованы.
Смысл состоял в получении 10% скидки при 100% оплате.
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UA
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27
zzzzzz написав:
Faceless написав: UA написав:
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
Кстати, прокатит скорее всего
Думаю скорее прокатит кто какой первый взнос готов сделать.
Если 60-80% то пусть хоть 60 лет ему будет.
Вообще не в ту сторону смотрите.
Касательно срока и возраста - есть паспорт продукта, есть требования к предельному возрасту на момент окончания кредита. 65 лет на момент окончания вполне пойдет. Что для менеджера, что для комитета это больше формальность: они заинтересованы выдать кредит, кредит в гривне и все прекрасно понимают, что через 20 лет это будет в разы обесцененная сумма, и "стрематься" им особо нечего, никто с них через 20 лет не спросит, а план надо выполнять сегодня и премии будут сегодня.
Касательно первого взноса. Его минимальный уровень (порядка 30%) - страховка банка от обесценивания залога относительно долга и возможности покрыть расходы по взысканию в самом плохом потенциальном развитии событий. То, что выше - конечно, в плюс, но по факту определяет следующий показатель:
Регулярный платеж. Он зависит от суммы кредита (а она, грубо, является разницей между стоимостью объекта и первый взносом) и срока.
Потому, собственно, если уровень доходов позволяет платить рассчитанный платеж, есть средства хотя бы на мин взнос, то вопрос возраста - сугубо формальный
UA написав:
Если человек смог заработать на 80% квартиры - нах ему ипотека?
Не обязательно "смог заработать", а располагает такой суммой. Это две большие разницы. +20% к имеющемуся капиталу открывают существенно больше перспектив в выборе объекта.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:00
Faceless написав:
Не обязательно "смог заработать", а располагает такой суммой. Это две большие разницы. +20% к имеющемуся капиталу открывают существенно больше перспектив в выборе объекта.
Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.
К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.
Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.
Почему ипотека рабство, а аренда нет.
В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.
С ипотекой судьба предрешена
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UA
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:23
UA написав:
Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.
Не мыслите штампами. Особенно про "утраивающиеся суммы".
Кредит - это покупка времени за деньги. Целесообразно это или нет - ВСЕГДА субъективная оценка конкретного человека в конкретный момент времени.
UA написав:
К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.
И опять таки, вы мыслите штампами.
UA написав:
Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.
Почему ипотека рабство, а аренда нет.
В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.
С ипотекой судьба предрешена
Шо ж такое, вы прямо одну за другой пишете какие-то стереотипы.
Маневр остается всегда. Начиная от того, что недвигу в ипотеке можно сдать, заканчивая тем, что долг и залог можно переуступить.
Разница с арендой в том, что при аренде вы платите за пользование чужим активом, но своим не располагаете, в случае ипотеки - вы платите за пользование чужими активами (финансовыми), но имеете другой в собственности. Через 10-15 лет в аренде вы как платили так и будете платить за пользование чужим активом, а через 10-15 лет ипотеки - уже не будете, при этом имя собственный
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