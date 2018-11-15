Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.
Не мыслите штампами. Особенно про "утраивающиеся суммы". Кредит - это покупка времени за деньги. Целесообразно это или нет - ВСЕГДА субъективная оценка конкретного человека в конкретный момент времени.
UA написав:К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.
И опять таки, вы мыслите штампами.
UA написав:Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство. Почему ипотека рабство, а аренда нет. В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья. С ипотекой судьба предрешена
Шо ж такое, вы прямо одну за другой пишете какие-то стереотипы. Маневр остается всегда. Начиная от того, что недвигу в ипотеке можно сдать, заканчивая тем, что долг и залог можно переуступить. Разница с арендой в том, что при аренде вы платите за пользование чужим активом, но своим не располагаете, в случае ипотеки - вы платите за пользование чужими активами (финансовыми), но имеете другой в собственности. Через 10-15 лет в аренде вы как платили так и будете платить за пользование чужим активом, а через 10-15 лет ипотеки - уже не будете, при этом имя собственный
странно что такой всезнайка УА не понимает очевидных вещей...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Faceless написав:Не обязательно "смог заработать", а располагает такой суммой. Это две большие разницы. +20% к имеющемуся капиталу открывают существенно больше перспектив в выборе объекта.
Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится. К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти. Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство. Почему ипотека рабство, а аренда нет. В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья. С ипотекой судьба предрешена
Вот видите путем дискуссии мы определили что первый взнос не ниже 30% выше 80% уже безсмысленно. Сумма платежей по ипотеке понятно что должна быть в идеале ниже аренды или как не выше так точно.
Кстати, байки про ипотеку под 2% это миф. В США каждую неделю выходит статистика о ставке по ипотеке. ФРС не зря начал поднимать ставку . Это для того что бы не надулся опять ипотечный пузырь. Короче в США сейчас ставка 5,6% Я не знаю что должно произойти в нашей стране что бы ставка хоть близко была в этом диапазоне .
Ипотека в гривне по 15% это не ранее чем года через 2-3 да и при супер позитивном раскладе.
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе
Очень ненадолго. Только есть разница в покупке для себя и под аренду. Для себя - купил и забыл пока живешь в недвиге. Под аренду - купил и должен получать доход, а в случае невозможности - выйти. И это будет проблемой. Все захотят выйти.[/quote]
Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало[/quote]
Сначала начнется рост цен из-за повышения спроса, потом с рынка уйдет значительная доля платежеспособных арендаторы в ипотеку, предложение и в самом деле огромно и в продаже и в аренде. Ипотека будет, предложение существенно не снизится, даже выростет, а спрос будет продолжать падать. Падающий спрос потянет вниз ставки по аренде, что вызовет желание выйти из теряющего доходность актива (пока он не стал пассивом, что уже было в 2009-м). Ипотека-же как появится так и исчезнет "при первом шухере" (Джентельмены удачи). У нас этот шухер так часто маячит, что я вообще сомневаюсь, что мы доживем до ипотеки.
rjkz написав: 1. А кто сказал, что праздник будет долгим? 2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.
Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов.
Если ценники на недвигу будут расти как до 2008 года, то она опять станет недоступной, даже с доступной ипотекой.
До 2008 года росла экономика, пусть даже это было фактическим проматыванием накопленного ранее, но разогрев был недецким. Что сейчас должно спровоцировать такой взрывной рост? Низкая база? Но этого мало, нужен волшебный пендель под зад. Откуда его взять? Я не вижу.
Faceless написав:Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало
Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится. Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.
Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.
На много и на долго - не поднимет. Очень высокое предложение и очень тонкая прослойка среднего класса.
rjkz написав: Сначала начнется рост цен из-за повышения спроса, потом с рынка уйдет значительная доля платежеспособных арендаторы в ипотеку, предложение и в самом деле огромно и в продаже и в аренде. Ипотека будет, предложение существенно не снизится, даже выростет, а спрос будет продолжать падать. Падающий спрос потянет вниз ставки по аренде, что вызовет желание выйти из теряющего доходность актива (пока он не стал пассивом, что уже было в 2009-м). Ипотека-же как появится так и исчезнет "при первом шухере" (Джентельмены удачи). У нас этот шухер так часто маячит, что я вообще сомневаюсь, что мы доживем до ипотеки.
Рост кредитования всегда тянет за собой рост ВВП и доходов населения. Далее все идет по нарастающей. Задача центробанка следить что-бы не надувались пузыри. В Украине этот момент прощелкали .
Faceless написав:Не обязательно "смог заработать", а располагает такой суммой. Это две большие разницы. +20% к имеющемуся капиталу открывают существенно больше перспектив в выборе объекта.
Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится. К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти. Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство. Почему ипотека рабство, а аренда нет. В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья. С ипотекой судьба предрешена
Вот видите путем дискуссии мы определили что первый взнос не ниже 30% выше 80% уже безсмысленно. Сумма платежей по ипотеке понятно что должна быть в идеале ниже аренды или как не выше так точно.
Кстати, байки про ипотеку под 2% это миф. В США каждую неделю выходит статистика о ставке по ипотеке. ФРС не зря начал поднимать ставку . Это для того что бы не надулся опять ипотечный пузырь. Короче в США сейчас ставка 5,6% Я не знаю что должно произойти в нашей стране что бы ставка хоть близко была в этом диапазоне .
Ипотека в гривне по 15% это не ранее чем года через 2-3 да и при супер позитивном раскладе.