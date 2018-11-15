Додано: Чет 15 лис, 2018 21:07

Faceless написав: rjkz написав: rjkz написав:

1. А кто сказал, что праздник будет долгим?

2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось. 1. А кто сказал, что праздник будет долгим?2. Кроме ипотеки есть факторы, которые будут давить рынок вниз. Ипотека всколыхнет цены, но потом они откатятся. А рынок аренды и подавно уйдет вниз - народ жилье купит, предложения навалом. А народа мало...осталось.

Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов. Массовая, доступная ипотека уменьшит количество арендаторов. С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе С другой стороны, оживит спрос, поднимет цены на недвигу и на аренду в том числе

Очень ненадолго.Только есть разница в покупке для себя и под аренду. Для себя - купил и забыл пока живешь в недвиге. Под аренду - купил и должен получать доход, а в случае невозможности - выйти. И это будет проблемой. Все захотят выйти.[/quote]Почему вдруг ненадолго - +/- синхронно с динамикой цен. И нет предпосылок к тому, чтобы все вдруг захотели выйти, доход (аренда) будет расти вместе с ценами, и тем более это будет выгодно тем, кто под аренду купил ранее, им резона выйти будет мало[/quote]Сначала начнется рост цен из-за повышения спроса, потом с рынка уйдет значительная доля платежеспособных арендаторы в ипотеку, предложение и в самом деле огромно и в продаже и в аренде. Ипотека будет, предложение существенно не снизится, даже выростет, а спрос будет продолжать падать. Падающий спрос потянет вниз ставки по аренде, что вызовет желание выйти из теряющего доходность актива (пока он не стал пассивом, что уже было в 2009-м). Ипотека-же как появится так и исчезнет "при первом шухере" (Джентельмены удачи). У нас этот шухер так часто маячит, что я вообще сомневаюсь, что мы доживем до ипотеки.