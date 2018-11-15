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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:30
dimson написав:
вона абицяе 3%
а пэця скилькы?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35
Faceless написав: UA написав:
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
Кстати, прокатит скорее всего
В двух случаях - или будет финансово заинтересовано ЛПР (откаты или бонусы к зп за каждый выданный кредит или и то и другое).
Или если собственник банка заинтересован в дефолте заемщика (как в свое время делал банк тигипки, а сейчас альфа).
Если говорить о Нормальном течении ипотеки, то в первую очередь, 30-35 лет.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:38
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
Если квартира по месяцу- полтора будет ждать своего арендатора, желание выйти появится.
Массовая ипотека, уберет с рынка наиболее платежеспособных арендаторов в среднем сегменте. Именно они будут желанными клиентами для банков.
Что автоматом поднимет ценник на среднюю недвигу.
Да, но...
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
А 25 летних, согласно демографической статистики, немого. За них и будут драться банки.
ПС. У молодых, коренных киевлян, как бы спадщина массово подоспела. И это не предположение, я это вижу вокруг.
В первую очередь банк будет одобрять кредит тому кто может 60-80% сделать первого взноса.[/quote]
Это уже не ипотека а дофинансирование недостающей суммы.
Нормальная ипотека - это 20-30% собственных денег. А с 80% своих денег куча застройщиков даст рассрочку на оставшуюся сумму.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:39
zzzzzz написав:
Faceless написав: UA написав:
Представьте, что вы кредитном комитете банка. Вам приносят дело человека 45 лет подавшего заявку на ипотеку 20 лет....Стремно?
Кстати, прокатит скорее всего
Думаю скорее прокатит кто какой первый взнос готов сделать.
Если 60-80% то пусть хоть 60 лет ему будет.
Только в случае, если будет реально работать принудительное отчуждение залогового имущества. В стране перманентных выборов....ну может быть, но может и не быть.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:48
UA написав: zzzzzz написав:
В первую очередь банк будет одобрять кредит тому кто может 60-80% сделать первого взноса.
Если человек смог заработать на 80% квартиры - нах ему ипотека?
У меня есть знакомые, чудесно бравшие краткосрочные потребительские кредиты, для спекулятивного инвестирования в котлованы.
Смысл состоял в получении 10% скидки при 100% оплате.
Во-во, Ваш оппонент, очевидно, сам никогда не брал ипотеку (с чем его искренне и поздравляю).
1. При ипотеке, сопутствующие платежи составляют от 5 до 10% ОТ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ (оценка, страховка, комиссии, нотариальное оформление и тд и тп вплоть до закрытия).
2. Реально, если не хватает, то смысл добить до 100% только в получении скидки от застройщика за 100% оплату, но эти деньги нет смысла брать в банке.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:52
UA написав: Faceless написав:
Не обязательно "смог заработать", а располагает такой суммой. Это две большие разницы. +20% к имеющемуся капиталу открывают существенно больше перспектив в выборе объекта.
Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.
К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.
Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.
Почему ипотека рабство, а аренда нет.
В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.
С ипотекой судьба предрешена
Со знанием дела пишите.
Похоже не я один тут на форуме вляпывался.
Но парасян! (С)
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:55
Faceless написав: UA написав:
Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.
Не мыслите штампами. Особенно про "утраивающиеся суммы".
Кредит - это покупка времени за деньги. Целесообразно это или нет - ВСЕГДА субъективная оценка конкретного человека в конкретный момент времени.
UA написав:
К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.
И опять таки, вы мыслите штампами.
UA написав:
Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.
Почему ипотека рабство, а аренда нет.
В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.
С ипотекой судьба предрешена
Шо ж такое, вы прямо одну за другой пишете какие-то стереотипы.
Маневр остается всегда. Начиная от того, что недвигу в ипотеке можно сдать, заканчивая тем, что долг и залог можно переуступить.
Разница с арендой в том, что при аренде вы платите за пользование чужим активом, но своим не располагаете, в случае ипотеки - вы платите за пользование чужими активами (финансовыми), но имеете другой в собственности. Через 10-15 лет в аренде вы как платили так и будете платить за пользование чужим активом, а через 10-15 лет ипотеки - уже не будете, при этом имя собственный
Судя по всему, Ваш собеседник опирается на опыт. Он есть и у меня. И я с ним полностью согласен.
Поэтому..."давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел!" (М.Жванецкий)
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:59
Прохожий написав: Хомякоид написав: Прохожий написав:
просветите чем зарабатывают студенты у Дойчлянд
кроме того что "греются от соседей" по общаге?
Начиная от мойки окон и заканчивая преподаванием в университете
или на работе на конвеере на заводе. Спектр очень широк.
а вы лично чем подрабатываете?
кстати студенты преподающие в универе, это ПЯТЬ!!!
А что смущает?
В Киеве иностранные студенты разных вузов вполне справляются с преподаванием языков.
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