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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11971198119912001201>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:19

  rjkz написав:
  UA написав:Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится.
К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти.
Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство.
Почему ипотека рабство, а аренда нет.
В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья.
С ипотекой судьба предрешена :D


Со знанием дела пишите.
Похоже не я один тут на форуме вляпывался.
Но парасян! (С) :lol:

Сотрудничал (был пособником :D ) с банковской сферой от периода становления 90-х до периода сворачивания банкета 2008-2009.
ПС. В 90-х, уровень порядочности (ответственности) банкиров, был несравнимо выше, чем с 2002-2008. Ребята в дорогих костюмах, VERTU на поясе и котлах уровня от Omega и выше, без проблем давали кредиты структурам Войцеховского, понимая кто он.
Застолье казалось бесконечным :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:23

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:
Сначала начнется рост цен из-за повышения спроса, потом с рынка уйдет значительная доля платежеспособных арендаторы в ипотеку, предложение и в самом деле огромно и в продаже и в аренде. Ипотека будет, предложение существенно не снизится, даже выростет, а спрос будет продолжать падать. Падающий спрос потянет вниз ставки по аренде, что вызовет желание выйти из теряющего доходность актива (пока он не стал пассивом, что уже было в 2009-м). Ипотека-же как появится так и исчезнет "при первом шухере" (Джентельмены удачи). У нас этот шухер так часто маячит, что я вообще сомневаюсь, что мы доживем до ипотеки.

Рост кредитования всегда тянет за собой рост ВВП и доходов населения. Далее все идет по нарастающей. Задача центробанка следить что-бы не надувались пузыри.
В Украине этот момент прощелкали .


В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... :mrgreen: ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:27

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Очень высокое предложение и очень тонкая прослойка среднего класса.

ИМХО "средний класс" в сторону эврик/патриотик и т.п. гуана даже не смотрит 8)


Ой, есть большой вопрос - кого в УКРАИНЕ называть "средним классом".
Хотя указанные ВАми объекты - это некий средний минус или минус 2 :mrgreen: . Я имею ввиду целевую аудиторию.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:27

rjkz
Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог.
НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:35

  rjkz написав:
В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... :mrgreen: ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается. :mrgreen:

Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:39

  Faceless написав:
rjkz написав:

Судя по всему, Ваш собеседник опирается на опыт. Он есть и у меня. И я с ним полностью согласен.
Поэтому..."давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел!" (М.Жванецкий)
У вас опыт валютной
Я пишу о гривневой
Почувствуйте разницу


В моем случае я брал при 4,75 а отдавал при 8. Но ниже %% чем по гривневой и они не менялись. Мой друг брал гривневую, но в начале 2009-го ему начали тупо повышать ставку семимильными шагами. Он попродавал чего-то там и просто закрыл. В результате, пользовался ипотекой менее 2-х лет, но стартовые платежи, понятное дело, остались в банке. У меня кстати тоже, банк в полном объеме не выполнил своих обязательств, в связи с чем я закрыл кредит. Из-за этого потерял дофига денег.
Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:40

  zzzzzz написав:rjkz
Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог.
НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.

Рефенанс НБУ делится на: Дам, но не вам и дам, но за деньги...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:42

  UA написав:
  zzzzzz написав:rjkz
Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог.
НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.

Рефенанс НБУ делится на: Дам, но не вам и дам, но за деньги...

Это все известно. Последний год-два уже нет такого.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:44

  zzzzzz написав:rjkz
Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог.
НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.


:lol: :lol: :lol:
Я Вас заверяю, что размер отката стал чуть меньше, но и поводов брать рефинанс сейчас не много. А при лере200баксов, в зависимости от приближенности к телу, фуфел действительно не брали, а вот 10-30% очень даже. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:46

  UA написав:
  rjkz написав:
В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... :mrgreen: ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается. :mrgreen:

Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))


МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись. :mrgreen:
"Служба у них такая - родину расхищать" :mrgreen:
rjkz
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